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Bakan Yaşar Güler Katar'da savunma iş birliğini güçlendirmek üzere resmi ziyarette

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, askeri yetkililerce karşılanarak Doha'da Katarlı muhataplarla savunma iş birliği, eğitim ve güvenlik gündemini ele aldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 21:38

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EDİTÖR: Elif Demir

Bakan Yaşar Güler Katar'da savunma iş birliğini güçlendirmek üzere resmi ziyarette

ziyaretin başlangıcı:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında Katar'a gitti. Doha'ya gelişinde havalimanında Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Faysal Bin Halid Al Ghanim, Doha Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu ve Doha'da görev yapan Silahlı Kuvvetler, Deniz, Kara ve Hava Ataşeleri tarafından karşılandı.

karşılama ve protokol:

Havalimanındaki karşılama, ziyaretin resmi statüsünü ve askeri kanadın önemini ortaya koydu. Heyette yer alan unvanlar, temasların askeri-diplomatik boyutunun öne çıktığını gösteriyor.

ziyaretin bağlamı ve takip:

Resmi ziyaretler genellikle iki ülke arasındaki koordinasyon, savunma ilişkileri ve karşılıklı temasları güçlendirmeye yönelik adımlar içerir. Bu çerçevede yapılan karşılama, görüşmelere verilen önemi simgeliyor.

Ziyaretin ayrıntılarına ilişkin resmi açıklamalar ve programın devamındaki görüşme sonuçları bekleniyor; yapılacak açıklamalarla ziyaretin kapsamı kamuoyuna duyurulacak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, KATAR’A RESMİ ZİYARETTİ BULUNDU.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, KATAR’A RESMİ ZİYARETTİ BULUNDU.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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