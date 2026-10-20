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Ortak yazılı sınav sistemi öğretmenlerle birlikte yeniden ele alınmalı

Eğitim-Bir-Sen, OYSS kılavuzunun öğretmen görüşü alınmadan ve pilot uygulamalar tamamlanmadan ülke çapında uygulanmaması gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 21:36

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Ortak yazılı sınav sistemi öğretmenlerle birlikte yeniden ele alınmalı

Eğitim-Bir-Sen'in uyarısı

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) Uygulama Kılavuzu ile ilgili çekincelerini kamuoyuyla paylaştı. Sendika, kılavuzun ölçme ve değerlendirme süreçlerinde standartlaşma hedefinin olumlu olduğunu belirtirken, uygulamadaki pratik sonuçların ve öğretmenlere yükleyeceği iş miktarının netleştirilmeden hayata geçirilmesinin sorun üretebileceğini ifade etti.

uygulamayla ilgili temel endişeler:

Açıklamada, standartlaştırmanın eğitimde fırsat eşitliği, özel ve devlet okulları arasındaki değerlendirme farklılıklarının azaltılması ve hangi becerinin hangi sınıf düzeyine uygun olduğunun tespit edilmesi gibi olumlu tarafları bulunduğu kabul edildi. Ancak sendika; öğretmenlerin mesleki takdir yetkileri, saha koşulları, okullar arası imkân farklılıkları ve mevcut dijital altyapı dikkate alınmadan düzenlemenin yaygınlaştırılmasının problem yaratacağını belirtti. Öğretmene ek veri girişi ve bürokratik yük yaratacak uygulamalara karşı oldukları vurgulandı.

sendikanın talep ve önerileri:

Eğitim-Bir-Sen, OYSS Uygulama Kılavuzu’nun eğitim sendikaları ve öğretmen temsilcilerinin katılımıyla yeniden değerlendirilmesini istedi. Ayrıca, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile ilgili yönergeler ve uygulama kılavuzu arasında ortaya çıkabilecek hukuki uyumsuzlukların giderilmesi gerektiği ifade edildi.

Sendika, öğretmenlerin ve alan zümrelerinin sınav hazırlama ile ölçme-değerlendirme süreçlerindeki mesleki takdir yetkilerinin korunmasını talep etti. Farklı bölge, okul türü ve öğrenci profillerini kapsayan kapsamlı pilot uygulamalar ve etki analizleri tamamlanmadan sistemin zorunlu olarak ülke geneline yaygınlaştırılmaması gerektiği belirtildi.

Bunun yanı sıra mevcut dijital sistemlerin bütünleştirilerek mükerrer işlemlerin önlenmesi, öğretmenlere ek veri girişi yükleyen düzenlemelerden vazgeçilmesi ve uygulamanın teknik altyapısı ile öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçları gözetilerek gerçekçi bir geçiş takviminin oluşturulması istendi. Sendika, eğitimde dijitalleşmenin başarısının girilen veri miktarıyla değil, öğretmenin işini kolaylaştırma ve öğrencinin öğrenme düzeyine katkı ile ölçülmesi gerektiğini kaydetti.

Kapanışta Eğitim-Bir-Sen, istişare edilmeden hazırlanan, hukuki belirsizlikler içeren ve yeterince test edilmemiş uygulamalara itiraz ettiklerini, amaçlarının eğitimde niteliği artırmak ve öğretmen ile öğrenci yararına çözümler üretmek olduğunu vurguladı.

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI (EĞİTİM-BİR-SEN), &quot;ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ YENİDEN...

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI (EĞİTİM-BİR-SEN), "ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLSİN. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYIMLANAN ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ (OYSS) UYGULAMA KILAVUZU, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNDE STANDARTLAŞMAYI AMAÇLAMAKLA BİRLİKTE, UYGULAMADA YAŞANACAK ZORLUKLAR VE BERABERİNDE ÖĞRETMENLERE GETİRECEĞİ İŞ YÜKÜ BAKIMINDAN ÖNEMLİ SORU İŞARETLERİ BARINDIRMAKTADIR" DENİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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