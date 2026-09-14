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Bakan Tekin'den yeni eğitim öğretim yılına dair içten mesaj

Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim yılının açılışı dolayısıyla öğretmenlere ve Bakanlık personeline videolu mesaj göndererek teşekkür etti ve başarı diledi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Bakan Tekin'den yeni eğitim öğretim yılına dair içten mesaj

Bakan Tekin'in video mesajı:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması vesilesiyle öğretmenlerin ve Bakanlık personelinin cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlardaki bağlantı üzerinden ayrı ayrı video mesajlar paylaştı. Tekin, mesajlarında yeni döneme ilişkin değerlendirmelerini aktardı ve her iki gruba da teşekkür ederek yılın hayırlı olmasını diledi.

Öğretmenlere hitap:

Bakan Tekin, öğretmenlere yönelik konuşmasında mesleğin taşıdığı anlam ve sorumluluğu vurguladı. Okulların yeniden çocuk sesleriyle dolduğunu, ailelerin en kıymetli varlıklarını emanet ettiğini belirterek öğretmenlerin bu emaneti nasıl taşıdığına dikkat çekti.

Konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli meslektaşım, yeni eğitim öğretim yılının bu ilk gününde tahtanın önünde durduğunuz o anı ve umutla bakan yüzlerce gözle buluştuğunuz saf heyecanı sizinle beraber yüreğimde hissediyorum. Okullarımızın koridorları yeniden cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle doluyor. Anneler ve babalar, evlerinin en kıymetli varlıklarını ellerinize teslim ediyor, fakat asıl büyük emaneti o çocukların bizzat kendilerinden alıyorsunuz. Onlar meraklarını, uçsuz bucaksız hayallerini, heyecanlarını ve pırıl pırıl dimağlarını sizin şefkatinize bırakıyor. Bu ulvi emanetin temelinde sizin sağlam şahsiyetiniz, merhametiniz ve güvenilirliğiniz yatıyor. İnsan yetiştirmek gibi büyük bir sorumluluğu işte bu erdemlerle taşıyorsunuz. Her biriniz, çocuklarımızın hayatına dokunan o biricik, özgün ve yeri doldurulamaz rehberlersiniz. Bugün bir çocuğun başını okşarken ona söylediğiniz küçücük bir söz, yıllar sonra onun hayatında yolunu bulacağı bir pusulaya dönüşecek. Onlara adil, erdemli ve sevgi dolu birer insan olmayı öğretmek bütünüyle sizin maharetli ellerinizde şekilleniyor."

Bakanlık personeline hitap:

Personel için hazırlanan videoda ise kurum çalışanlarının emeği ve özverisi ön plana çıkarıldı. Tekin, eğitim kurumlarının kapılarını açarken arka planda yürütülen çalışmaların önemini hatırlattı ve tüm çalışanlara teşekkür etti.

Mesajında şu ifadeleri kullandı: "Sevgili çalışma arkadaşım, maarif ailemiz için yepyeni bir döneme daha başlıyor, eğitim yuvalarımızın kapılarını yavrularımıza açmanın tarifsiz coşkusunu yaşıyoruz. Evlatlarımız o neşeli sesleriyle okulları doldururken bu büyük kavuşmanın ardında yatan sarsılmaz emeğinizi ve gayretinizi yüreğimde hissediyorum. Anneler ve babalar göz bebeklerini bizlere emanet ediyor. Yavrularımız ise tertemiz zihinleri, uçsuz bucaksız hayalleri ve umutlarını okullarımıza taşıyor. Bu büyük emaneti hakkıyla omuzlamak, ancak özveriniz ve insana duyduğunuz derin saygıyla mümkün oluyor. İnsan yetiştirmenin o mukaddes sorumluluğuna, kurumlarımızın her bir noktasında nefes veriyorsunuz."

Tekin, her iki grubun çabalarını bir kez daha takdir ettiğini belirterek yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim ailesine hayırlı, verimli bir dönem getirmesini temenni etti.

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Bakan Tekin'den yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla öğretmenlere ve Bakanlık personeline mesaj

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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