Kars'ta teşkilat hareketi: AK Parti 7 ilçede danışma meclisiyle yol haritasını şekillendirdi

AK Parti Kars teşkilatları ilçelerde bir araya geldi

AK Parti Kars İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İlçe Danışma Meclisi toplantıları, 7 ilçede tamamlandı. Toplantıların amacı, teşkilat çalışmalarının değerlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının belirlenmesiydi. Bu toplantılar çerçevesinde ilçe teşkilatlarının saha performansı, vatandaş temasları ve planlanan faaliyetler ele alındı.

ziyaretlerin odağı ve yapılan değerlendirmeler:

İl Başkanı Muammer Sancar toplantılar kapsamında 7 ilçeyi ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Görüşmelerde ilçelerde yürütülen çalışmalar ayrıntılı şekilde değerlendirildi; teşkilatların sahadaki temasları, hizmet ve organizasyon eksenindeki faaliyetleri ile önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan uygulamalar üzerinde görüş alışverişi yapıldı.

birlik mesajı ve katılımcılara teşekkür:

Toplantılara katılan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da teşkilat mensuplarıyla buluşarak çalışmalar hakkında bilgi aldı ve saha çalışmalarının önemine vurgu yaptı. AK Parti Kars İl Başkanlığı yapılan değerlendirmede, toplantılara katılan Milletvekili Adem Çalkın’a, ilçe başkanlarına, teşkilat mensuplarına ve partililere teşekkür etti. "Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde şehrimiz, ilçelerimiz ve hemşehrilerimiz için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" mesajı toplantıların ortak sonucu olarak ifade edildi.

AK PARTİ KARS’TA İLÇE TEŞKİLATLARINI BULUŞTURDU: “BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”(KARS-İHA)