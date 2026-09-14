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Gürsu hizmet filosunu iki yeni araçla güçlendiriyor

Gürsu Belediyesi, filo sayısını iki açık kasa araçla genişletti; böylece hizmet veren araç sayısı 76'ya çıktı ve saha çalışmalarına öncelik verilecek.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Gürsu hizmet filosunu iki yeni araçla güçlendiriyor

Gürsu'da belediye araç filosu genişliyor

Gürsu Belediyesi, artan nüfus ve vatandaş taleplerini göz önünde bulundurarak araç filosunu yenileme ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye envanterine eklenen iki adet açık kasa araçla birlikte ilçe genelinde hizmet veren araç sayısı 76'ya ulaştı.

yeni araçlarla saha çalışmaları:

Edinilen yeni araçlar, özellikle park-bahçe düzenleme, altyapı müdahaleleri ve temizlik gibi saha faaliyetlerinde kullanılmak üzere planlandı. Bu sayede ekiplerin sahada daha hızlı hareket etmesi ve işlerin aksatılmadan yürütülmesi hedefleniyor.

eskileri emekliye ayırma ve hizmet sürekliliği:

Belediye, ömrünü tamamlayan araçları kademeli olarak hizmet dışı bırakıyor; yerlerini alan yeniler ise hizmet kalitesinin korunmasına katkı sağlayacak. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Nüfusumuz artıyor. Bu nedenle vatandaşlarımıza daha iyi hizmet ulaştırabilmek adına araç filomuzu imkanlarımız doğrultusunda düzenliyoruz. Yeni aldığımız iki adet araçla da özellikle saha faaliyetlerimize destek vereceğiz. Hayırlı olsun"

Belediyenin filo genişletme adımı, ilçe sakinlerine daha düzenli ve hızlı hizmet sunma amacını taşıyor ve önümüzdeki dönemde saha çalışmalarının etkinliğinin artması bekleniyor.

BURSA&#039;DA GÜRSU BELEDİYESİ, ARAÇ FİLOSUNA İKİ ARAÇ DAHA EKLEDİ. BÖYLELİKLE 76 ADET ARAÇ İLÇE...

BURSA'DA GÜRSU BELEDİYESİ, ARAÇ FİLOSUNA İKİ ARAÇ DAHA EKLEDİ. BÖYLELİKLE 76 ADET ARAÇ İLÇE VATANDAŞLARINA HİZMET VERİLECEK

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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