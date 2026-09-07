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Dördüncü haftada gol yağmuru ve sürpriz skorlar

Süper Lig'in 4. haftasında 9 maçta 29 gol çıktı; Galatasaray liderliğini sürdürdü, Beşiktaş derbiyi kazandı, Gaziantep ve Trabzonspor farklı galip geldi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 23:21

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Dördüncü haftada gol yağmuru ve sürpriz skorlar

süper lig 4. hafta özeti

Trendyol Süper Lig’in 4. haftası oynanan maçlarla tamamlandı. Haftada toplam 9 müsabakada 29 gol kaydedildi ve tüm karşılaşmalarda fileler havalandı. Galatasaray üst üste üçüncü galibiyetini alarak haftayı 10 puanla zirvede kapatırken, Beşiktaş ve Kocaelispor 9’ar puanla onu takip ediyor.

haftanın öne çıkan sonuçları:

Haftanın açılış maçında Galatasaray, Başakşehir deplasmanından 3-2 galip ayrıldı. Kadıköy’de oynanan derbide ise Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 2-1’lik skorla sahadan üstün ayrıldı. Trabzonspor, Gençlerbirliği önünde farklı bir galibiyet alarak 5-0’lık skorla haftanın en golcü takımı oldu. En gollü karşılaşma ise Göztepe ile Gaziantep FK arasında geçti; Gaziantep FK sahadan 4-2 galip ayrıldı.

hafta maç sonuçları:

Bu hafta oynanan maçlar ve sonuçları şu şekilde kaydedildi:

Başakşehir: 2 - Galatasaray: 3

Erzurumspor FK: 1 - Konyaspor: 0

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2

Çorum FK: 3 - Eyüpspor: 0

Kasımpaşa: 2 - Amed SF: 2

Trabzonspor: 5 - Gençlerbirliği: 0

Kocaelispor: 1 - Samsunspor: 0

Çaykur Rizespor: 0 - Alanyaspor: 1

Göztepe: 2 - Gaziantep FK: 4

Haftanın genel görünümünde ofansif performanslar göze çarparken, bazı takımlar savunmada zafiyetler yaşadı; özellikle kalesinde çok gol gören takımlar puan kayıpları yaşadı. Galatasaray’ın istikrarlı çıkışı, Beşiktaş’ın derbi başarısı ve Trabzonspor ile Gaziantep FK’nın farklı skorları lig tablosunu şimdiden hareketlendirdi.

Önümüzdeki haftalarda takımların savunma düzenlerini nasıl ayarlayacakları ve hücum gücünü sürdürebilen ekiplerin yükseleceği ligde, taraftarlar için tempo yüksek mücadeleler devam edecek.

FENERBAHÇE: 1 - BEŞİKTAŞ: 2

FENERBAHÇE: 1 - BEŞİKTAŞ: 2

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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