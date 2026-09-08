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Mardin 1969 Spor Teklic'in golüyle Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig 6. haftasında Mardin 1969 Spor, 21 Kasım Şehir Stadı'nda Teklic'in 52. dakikadaki golüyle Bodrum FK'yı 1-0 yenerek üç puanı aldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 00:00

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Mardin 1969 Spor Teklic'in golüyle Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti

maç özeti:

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Mardin 1969 Spor, evinde Bodrum FK'yı konuk etti. 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip üstün bir mücadeleyle tamamlayarak 1-0 galip geldi.

gollü dakikalar:

Maçın tek golü ikinci yarıda geldi; 52. dakikada sahneye çıkan Teklic, takımını öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca skor sabit kaldı.

hakem atamaları ve sonuç:

Müsabakayı başhakem Emre Kaan Çalışkan yönetirken, yardımcı hakemler Arif Dilmeç ve Çağrıcan Pazarcıklı görev yaptı. VAR odasında Efe Tanrıverdi, AVAR olarak ise Erkan Engin yer aldı. Bu sonuçla Mardin 1969 Spor puanını 12'ye yükseltti ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

KIRMIZI-LACİVERTLİLER BU SONUÇLA PUANINI 12’YE YÜKSELTTİ.

KIRMIZI-LACİVERTLİLER BU SONUÇLA PUANINI 12’YE YÜKSELTTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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