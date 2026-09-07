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Son dakika golü Manisa FK'yi üzdü, Bursaspor sahadan mutlu ayrıldı

Manisa FK son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu; Selman Coşkun oyun kimliğini överken Mustafa Er hata rağmen galibiyetten memnun.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 23:14

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 23:18

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Son dakika golü Manisa FK'yi üzdü, Bursaspor sahadan mutlu ayrıldı

maç özeti:

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa Futbol Kulübü, evinde Bursaspor'a son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Maç boyunca yüksek tempolu mücadele, hızlı geçişler ve iki takımın da gol pozisyonları yaratma çabası öne çıktı.

manisa fk teknik direktörü selman coşkun:

"Bugün gerçekten mücadele gücü yüksek bir müsabaka ortaya koyduk. Maçı bölümlere ayıracak olursak ilk yarı ve ikinci yarı şeklinde değerlendirdiğimizde hafta içi yapmış olduğumuz çalışmalarda Bursaspor’un her alanda yüksek şiddetli baskılar yapacağını biliyorduk. Ona yönelik antrenmanlar yapmıştık. En önemli hususun topa sahipken Bursaspor’un birebir baskılarını kırdıktan sonra hızlı hücumlarla sonuca gitmeyi denemiştik ve maçın hikayesi de aslında öyle oldu. Orta sahayı blok arasında toplu buluştuktan sonra çok hızlı geçişlerle ilk yarı 3 tane çok net gol pozisyonu bulduk. İkinci yarıya geldiğimizde de yine geniş ve derin oynayarak Bursaspor’un blok aralarında ve blok içinde alanlar açıp oraları kullanmak için mücadeleye devam ettik. Yine aynı şekilde pozisyonlarımız var. Oyuncularımız büyük bir özveri gösterdi. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten maçın temposu yüksekti. Özellikle geçiş anlarında ciddi reaksiyonlar verdik. Savunmadan hücuma geçişte direkt hücumlarla savunma arkası attığımız toplarla çok etkili olduk. Pozisyonlara girdik. Beraberliğe bile üzüleceğimiz maçı kaybettik. O yüzden üzgünüz. Ancak şu taraftan da bakıyoruz. Bizim için oyun kimliğini geliştirmek çok değerliydi. Bugün oyuncularımız oyun karakterini, oyun kimliğini en iyi şekilde ortaya koydular. Ve daha da değerlisi biz kaybetsek de gelişmeye devam edeceğiz. Kazansak da gelişmeye devam edeceğiz arkadaşlar"

bursaspor teknik direktörü mustafa er:

"Zor bir deplasmanı geriye düşmemize rağmen kazandık. Aslında iki farklı devre oynadık. Hem oynadık hem oynamadık. İlk yarı sadece ön alan baskısında özellikle orta sahada paylaşımda hatalar yaptık. Rakip çok gezerek oynadı. İkinci yarı başında oyuncularımızı değiştirdik. Onlar forvet kenar baskısına dönünce orta sahayı 3’e 3 bıraktık. Orada problemi çözdük ama üretme anlamında biraz problem yaşadık ikinci yarı. Daha fazla üretmemiz gerekiyordu. Birinci, ikinci bölgeyi toparladık ama üçüncü bölgede etkinliğimiz çok fazla yoktu. Git gelli bir maç oldu. Son dakikalarda kazandığımız için mutluyuz. Bu arada bazen böyle de kazanmak gerekiyor. Bugün çok fazla bireysel hata yaptık. Yani yediğimiz gol, verdiğimiz pozisyonlar ilk yarı hepsi bireysel hata. İlk defa bu kadar fazla bireysel hata yaptık. Onun haricinde dediğim gibi oyunun kontrolü aslında bizdeydi. Rakibin 2-3 tane ilk yarıda opsiyonları vardı. İkinci yarı bunlara da biz karşılık verince dediğim gibi oyun tamamen bize geçti. Son dakikalarda kazandık. Çok mutluyuz. Bir daha böyle bir karşılaşma oynayacağımızı ben düşünmüyorum. Özellikle bu kadar bireysel hatalar anlamında bir daha böyle bir karşılaşma oynayacağımızı düşünmüyorum. Böyle bir karşılaşmayı kazanmak da bizim için son derece sevindirici. Bu da bir gerçek. Yani bunu da zaten cebimize koyduk. Çünkü bu tarz bir maçı kazanmak, bu kadar hata yapıp kazanmak önemli bizim için"

Her iki teknik sorumlunun değerlendirmelerinde öne çıkan noktalar, Manisa FK'nin oyun kimliği vurgusu ile Bursaspor'un bireysel hatalarına rağmen memnuniyeti oldu; maç, takımların gelişim alanlarını ve maç içi tercihlerinin önemini gösterdi.

BURSASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MUSTAFA ER

BURSASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MUSTAFA ER

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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