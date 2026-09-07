Orhan Ak: Göztepe deplasmanında dört gol attık, ikinci yarı ders çıkardık

maç özeti:

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı Göztepe’yi 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Orhan Ak, takımının özellikle ilk yarıda sergilediği oyunu ve mücadeleyi övdü.

Ak, oyuncularını tebrik ederek maç boyunca sahada ortaya konan karakterin altını çizdi. İlk yarıda takımın performansını “mükemmele yakın” olarak nitelendiren Ak, rakip sahada etkili bir oyun ortaya koyduklarını ifade etti.

orhan ak’ın değerlendirmesi:

Gaziantep FK teknik direktörü, Göztepe gibi zorlu bir deplasmanda dört gol atmanın kolay olmadığını vurguladı: "Göztepe gibi zorlu bir deplasmanda dört gol atabilmek her takımın harcı değildir." Bu ifadeyle alınan galibiyetin önemine dikkati çekti.

Öte yandan Ak, ikinci yarıda oyunun bazı bölümlerinde kontrolün Göztepe’ye geçtiğini belirterek bunun üzerine ders çıkarılması gerektiğini söyledi. Skor 4-0’a geldikten sonra yenen gollerin istenmediğini; futbolun doğası gereği anlık hataların cezalandırılabildiğini aktardı.

Ak, futbolda az hata yapanın galibiyete daha yakın olduğunu vurguladı: "Futbol, sadece doğruları yapanın kazandığı bir oyun değildir; ne kadar az hata yaparsanız galibiyete o kadar yakın olursunuz." Bu nedenle oyunun her anında dikkatli olmak gerektiğini ifade etti.

Son olarak teknik direktör, mücadele eden takımını tekrar tebrik ederek bu galibiyetin yeni bir hikâye başlattığını ve önemli bir adım olduğunu söyledi. Elde edilen zaferi tüm Gaziantep camiasına ve güçlü taraftara armağan ettiklerini sözlerine ekledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, Göztepe karşısında harika bir performans sergilediklerini belirterek, Göztepe’ye dört gol atmanın her takımın harcı olmadığını söyledi.