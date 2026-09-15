Dördüncü kattan düşen kişi Eskişehir'de ağır yaralandı

olayın kısa özeti:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, inşaatı süren 4 katlı binanın dördüncü katından düşen O.Ç. (41) ağır yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde Emek Mahallesi Tarih Bulvarı üzerinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

olayın gerçekleşme şekli:

Edinilen bilgilere göre, O.Ç.'nin neden düştüğüne ilişkin henüz net bir bilgi yok. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı ve burada tedavi altına alındı.

soruşturma ve yerinde inceleme:

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Yetkililer, düşmenin nedenine ilişkin delil toplama, görgü tanıklarıyla görüşme ve olay yerinde keşif çalışmalarını sürdürüyor. Olayın detayları ve yaralının sağlık durumu yetkililer tarafından yapılacak açıklamalarla netleşecek.

DÜŞME