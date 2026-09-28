Dört değişiklikle başlayan milliler Bursa'da İtalya sınavında

Montella, 11'de dört isim değiştirdi

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki İtalya maçına, Fransa karşılaşmasındaki ilk 11'ine göre dört değişiklik yaparak çıktı. Karşılaşma Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanırken, Montella'nın tercihleri dikkat çekti.

montella'nın kadro tercihi:

Montella, kalede Fransa maçında kırmızı kart gören Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Altay Bayındır'a şans verdi. Savunmada Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu yerine Ozan Kabak ve Eren Elmalı göreve çağrıldı. Orta sahada ise sakatlıktan dönen Orkun Kökçü 11'de başladı. Sahaya kaptan olarak Merih Demiral çıktı.

Ay-yıldızlıların 11'i şöyle: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Oğuz Aydın, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Eren Elmalı, Arda Güler, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz.

Yedek kadroda ise Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Samet Akaydin, Kerem Aktürkoğlu, Demir Ege Tıknaz, Deniz Gül, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Ferdi Kadıoğlu ve Mustafa Eskihellaç bulunuyor.

or kun'un dönüşü ve eksikler:

Orkun Kökçü, ayak parmağındaki sakatlığın ardından Fransa maçında forma giyememişti; İtalya karşısında yeniden 11'e döndü. Kaleci Uğurcan Çakır ise Fransa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta kadroda yer almadı.

Montella'nın yaptığı rotasyon, hem savunma hattında hem de orta sahada taze bir görünüm kazandırdı; kaptanlık görevinin Merih Demiral'a verilmesi ise deneyimi ön plana çıkardı.

maç atmosferi ve bursa geçmişi:

Eski milli teknik direktör Fatih Terim, Bursa'daki bu önemli karşılaşmayı stadyumdan takip etti. Taraftarlar maç boyunca özellikle Zeki Çelike yoğun ilgi gösterdi; Bursaspor altyapısından yetişen oyuncu için tribünler, "Bursa seninle gurur duyuyor" tezahüratlarında bulundu.

Bursa'daki tribünler tamamen dolarken, çevre illerden gelen taraftarlar da futbolcuları destekledi. Cendere müziği eşliğinde yapılan atkı şovları stadyumda görsel bir zenginlik oluşturdu.

Milliler, İtalya karşılaşmasıyla Bursa'da 11. kez sahaya çıktı. Daha önce şehirde oynanan 10 maçın 7'si resmi, 3'ü özel olmak üzere toplamında milli takımın performansı 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet olarak kayıtlara geçti. A Milliler Bursa'da en son 15 Kasım 2025'te Bulgaristan ile oynadı ve o müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

AY-YILDIZLILAR, İTALYA KARŞILAŞMASINA; ALTAY BAYINDIR, ZEKİ ÇELİK, MERİH DEMİRAL, OZAN KABAK, OĞUZ AYDIN, ORKUN KÖKÇÜ, SALİH ÖZCAN, EREN ELMALI, ARDA GÜLER, CAN UZUN VE BARIŞ ALPER YILMAZ 11’İ İLE BAŞLADI.