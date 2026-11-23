Dörtyol'da ıslah ve temizlik çalışmaları devam ediyor:

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde etkili olan yağışın ardından Avzer Deresi’nin taşmasıyla Ocaklı Mahallesi çevresindeki yerleşim yerlerinde temizlik ve dere ıslah çalışmaları sürüyor. Taşkın sularının etkilediği alanlar arasında Papatya, Doğan ve Enes sokakları ile prefabrik konutlar ve ahırlar bulunuyor.

Bölgede zarar gören ev ve hayvan barınaklarında ilk müdahaleler yapılırken, dolan çamur ve molozun tahliyesi ile dere yatağında düzenleme çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar, kamu kurumlarının koordinasyonuyla devam ediyor.

mahallelinin kaygısı:

Mahallede evi zarar gören İsmail Çavuş, sellerin devam edeceği uyarısını yaparak doğrudan iklim ve insan kaynaklı etkenlere işaret etti: "Ormanlar kesildi, seller başladı" dedi ve ekledi: "Her yağmurda bu sel gelir".

kamu müdahalesi ve destek çalışmaları:

Ocaklı Mahalle Muhtarı Yusuf Soysal, sahada ekiplerin bulunduğunu belirterek, "Mahallemizde şuan ekipler sahada. Devletimizin varlığını hissediyoruz. Hatsu ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada. Su olmayan yerlerde su dağıtımı yapılıyor" diye konuştu. Yetkililer, bölgedeki sahada çalışmaların sürdüğünü bildiriyor.

Mahalle sakinleri, orman tahribatı ve artan yağışların benzer olayları tetikleyebileceği endişesini yinelerken, ekiplerin müdahaleleri ile günlük ihtiyaçların karşılanmasına yönelik destekler sağlanıyor.

MAHALLEDE YAŞAN VE EVİ ZARAR GÖREN İSMAİL ÇAVUŞ’UN SELLERİN DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEYEREK "ORMANLAR KESİLDİ, SELLER BAŞLADI" SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ.