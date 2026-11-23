Şavşat'ta doğanın heykeli

Artvin’in Şavşat ilçesinde yer alan dev kaya, bölge halkı tarafından "Vadiyi bekleyen kral" olarak anılıyor. Çağlayan ile Bazgiret köyleri arasındaki vadi yamacında yükselen bu oluşum, belirli bir açıdan bakıldığında başında taç bulunan bir kral silüetini andırıyor.

doğal silüetin görsel özellikleri:

Kayanın üst bölümündeki çıkıntı, ışık ve bakış açısına göre taç izlenimi verirken alt bölümdeki hatlar insan figürünü çağrıştırıyor. Bu tür jeolojik oluşumlarda yüzey aşınmaları ve kırık hatlarının rastlantısal düzeni, insanların simgesel imgeler görmesine olanak tanıyor; yerel benzetme de bu algıyı somutlaştırmış durumda.

görüntüler ve çevresi:

İçerik üreticisi Sinan Aydın tarafından kaydedilen görüntülerde, vadiye hâkim noktada yükselen kayanın heykeli andıran silueti ve çevresindeki ormanlık yamaçlar net şekilde görülüyor. Bölge sakinleri, kayanın bu karakteristik görünümü nedeniyle ona özel bir ad verdi ve oluşum, bulunduğu manzara içinde dikkat çeken bir doğa öğesi olarak öne çıkıyor.

ŞAVŞAT İLÇESİNDE ÇAĞLAYAN İLE BAZGİRET KÖYLERİ ARASINDA BULUNAN DEV KAYA, KRAL HEYKELLERİNİ ANDIRAN GÖRÜNÜMÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR.