Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü uyarısı:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağını bildirdi. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklendiği, bununla birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

rüzgar ve sıcaklık beklentisi:

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genel olarak güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülüyor; Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde rüzgarın yer yer 40-60 km/saat hızla kuvvetli olması bekleniyor.

vatandaşlara ve sürücülere uyarı:

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği bildirildi. Yetkililer, vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

METEOROLOJİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN BUZLANMA, DON VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI GELDİ.