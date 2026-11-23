Ilgar Dağı Geçidi'nde ulaşımda aksamalar

Ardahan'ın Posof ile Damal ilçeleri arasında bulunan 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi, gece başlayan kar yağışı ve düşen hava sıcaklıkları nedeniyle yol yüzeyinde yoğun buzlanma yaşandı. Kayganlaşan zemin, özellikle ağır tonajlı araçların geçişini zorlaştırdı ve geçitte, uluslararası taşımacılık güzergâhı üzerinde uzun tır kuyrukları oluştu.

kar ve buzlanmanın etkileri:

Gece saatlerinde etkisini artıran kar ve buzlanma sonucu bazı tır sürücüleri araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalıştı; buna karşın birçok araç kaygan zeminde hareket edemedi. Özellikle yokuş iniş ve çıkışlarında kontrol sağlamakta güçlük çeken araçlar trafiğin yavaşlamasına ve zaman zaman araçların mahsur kalmasına neden oldu.

karayolları ekiplerinin müdahalesi:

Buzlanan yolda ilerleyemeyen bir tırın durumunun bildirilmesi üzerine Karayolları ekipleri bölgeye intikal etti. Ekipler, alanda iş makinesi ile yol açma çalışmaları yaparak tırın bulunduğu noktadan güvenli şekilde hareket etmesini sağladı; müdahalenin ardından araç yoluna devam edebildi.

Karayolları ekipleri, Ilgar Dağı Geçidi'nde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer sürücülere geçidi kullanmadan önce dikkatli olmalarını, araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmalarını ve zorunlu olmadıkça olumsuz hava şartlarında yola çıkmamalarını tavsiye etti. Bölgedeki buzlanma, tipi ve sisin yüksek rakımlı geçitlerde sürücüler için ciddi risk oluşturduğu vurgulandı.

ONLARCA TIR YOLDA MAHSUR KALIRKEN, BUZLANMA NEDENİYLE YOKUŞ AŞAĞI İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN BİR TIRIN YARDIMINA KARAYOLLARI EKİPLERİ KOŞTU.