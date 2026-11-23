Kaza ve araç hasarı:

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Adıyaman'dan Van'a gitmekte olan 04 D 3882 plakalı Tofaş otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girerek kaza yaptı. Kaza sonucu araç hurdaya döndü ve kullanılamaz hale geldi.

Yolcuların durumu:

Otomobilde bulunan beş kişi, kazayı ciddi yaralanma olmadan atlattı. Yaralanma veya kanama bildirilmezken, yolcuların genel durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ekiplerin müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak yolun emniyetini sağladı ve ulaşımın devam etmesine yönelik düzenlemeler yaptı. Kazayla ilgili olarak bölge jandarması tarafından inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'IN BAĞLAR İLÇESİNDE 5 KİŞİNİN BİNDİĞİ TOFAŞ OTOMOBİL, KAZA SONUCU REFÜJE GİRİP HURDAYA DÖNDÜ