Kepez'te yetişkinlere kara komedi, çocuklara renkli macera

Kepez Kent Tiyatrosu'nda bu hafta iki ayrı dünya sahnede

Kepez Belediyesi'nin kültür ve sanat programı kapsamında Kepez Kent Tiyatrosu, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap eden iki farklı oyunla izleyici karşısına çıkıyor. Tiyatro ekibi, her yaştan kentli için kısa ama yoğun bir tiyatro haftası hazırladı; sahnede hem kara mizahın keskin dili hem de çocuklara yönelik renkli, öğretici bir anlatı yer alacak.

Medyum: kara komedi ve beklenmedik serüven:

Yetişkinler için sahnelenecek 'Medyum', 20 Kasım Cuma ve 21 Kasım Cumartesi günleri saat 20.00'de Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde izlenebilecek. Oyun, dedektif romanları yazan bir adamın eserlerinden beklediği maddi karşılığı bulamaması üzerine medyumluğa yönelmesiyle başlayan sıra dışı hikâyeyi anlatıyor. Yeni mesleğiyle birlikte başına gelen beklenmedik olaylar, karakteri karmaşık ilişki ağlarının içine sürüklüyor; oyun, mizahı keskin bir dille kullanarak izleyiciyi hem güldürüyor hem de sürprizlerle dolu bir serüvene çekiyor.

'Gökkuşağının Altında': çocuklara dostluk ve dayanışma mesajı:

Çocuklar için hazırlanan 'Gökkuşağının Altında' oyunu, 22 Kasım Pazar günü saat 14.00'te sahnelenecek. Oyun, Balerin Narin, Palyaço Paço, Sihirbaz Madrabaz ve Müzisyen Chopin gibi renkli karakterlerin yer aldığı bir gösteride, rekabetin yol açtığı sorunların nasıl dostluk ve birliktelikle aşılabileceğini anlatıyor. Gösteride birbirlerini kıskanan sanatçıların düzenledikleri oyunlar nedeniyle gösterilerinin başarısız olması ve sonrasında rekabetin yerini dostluk ve dayanışma'nın alması, çocuklara birlikte hareket etmenin önemini vurguluyor.

Her iki oyun da Kepez Kent Tiyatrosu'nun usta oyuncuları tarafından sahneleniyor ve tiyatroseverlere kahkaha, keyifli anlar ile düşünsel nüansları bir arada sunmayı amaçlıyor. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi bu hafta sonu hem yetişkinlerin hem de minik izleyicilerin beklentilerine cevap verecek bir programla dolup taşacak.

KEPEZ BELEDİYESİ, KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİYLE ANTALYALILARI TİYATRONUN BÜYÜLÜ DÜNYASIYLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR.