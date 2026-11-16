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Saya Holding yapay zekâyı işe dönüştürme programıyla ödüle layık görüldü

Saya Holding, Future of AI & Cloud Awards 2026'da Kurumsal Yapay Zeka Dönüşüm Programı ile 'Yılın en iyi yapay zekâ odaklı iş dönüşümü' ödülünü aldı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Berk Doğan

Saya Holding yapay zekâyı işe dönüştürme programıyla ödüle layık görüldü

ödül ve tören:

Saya Holding, yapay zekâ, bulut ve veri teknolojileriyle kurumlara ölçülebilir değer katan projeleri değerlendiren Future of AI & Cloud Awards 2026 kapsamında Kurumsal Yapay Zeka Dönüşüm Programı çalışmasıyla ödüle layık görüldü. Ödül, CXO Medya ve Future of Consultancy tarafından düzenlenen programda, Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul'da gerçekleştirilen Future of AI & Cloud Summit 2026'da verildi.

Ödülü, Saya Holding Bilgi Teknolojileri Direktörü Hakan Topal ile ekipten Sümeyye Sancak ve Eren Şahin birlikte teslim aldı. Çalışma, "Best AI-Driven Business Transformation Projects of the Year - Yılın En İyi Yapay Zekâ Odaklı İş Dönüşümü Projeleri" kategorisinde değerlendirildi.

mengi'nin hedefi ve vurguları:

Saya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi, yapay zekâ yatırımlarının başarısını süreçlere ve çalışanlara sağlanan katkıyla ölçtüklerini belirterek şunları söyledi: "Hedefimiz, yapay zekâyı daha sağlıklı kararlar almamızı, süreçlerimizi geliştirmemizi ve kaynaklarımızı daha verimli kullanmamızı sağlayan kalıcı bir yetkinliğe dönüştürmek. Kurumsal Yapay Zeka Dönüşüm Programımızın iş dönüşümü alanında ödüllendirilmesini bu nedenle önemsiyoruz. Projelerin uygulanabilirliğini, sağladığı faydayı ve yaygınlaşma potansiyelini dikkate alan bir programda ödül almak bizim için değerli."

ölçülebilir değer ve değerlendirme kriterleri:

Future of AI & Cloud Awards'ta projeler; iş hedefleriyle uyum, yenilikçilik, uygulanabilirlik, sağlanan fayda, ölçeklenebilirlik ve sektöre örnek olma potansiyeli üzerinden değerlendiriliyor. Programa katılan çalışmalar, yapay zekâ ve bulut teknolojilerini somut iş sonuçlarına dönüştürme kapasitesi temelinde seçiliyor ve yaygınlaşmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Mengi ayrıca dönüşümün sahada teknolojiyle birlikte çalışabilecek, kendi işine uygulayabilen ekiplerle mümkün olduğunu vurgulayarak, "Çalışma arkadaşlarımızın gelişimini, bilgi paylaşımını ve birlikte öğrenmeyi bu yaklaşımın merkezinde görüyoruz. Bu başarıya emek veren tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Ödül, SAYA Holding'in kurumsal yetkinlik yaratma ve uygulamaya dönük yaklaşımının dışarıdan bir tanınırlığı olarak değerlendiriliyor.

EMİN ÇALIKLI, EREN ŞAHİN, SÜMEYYE SANCAK VE HAKAN TOPAL

EMİN ÇALIKLI, EREN ŞAHİN, SÜMEYYE SANCAK VE HAKAN TOPAL

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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