Sivas'ta yaylada beklenmeyen karşılaşma

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Suçatı köyünde koyun sürüsünü yaylıma çıkaran Murat Derebağı, kasım ayında kayalık bir arazide kış uykusuna yatmamış bir yılanla karşılaştı. Olay, Derebağı'nın köpeklerinin alışılmadık havlaması üzerine fark ettiği bir uyarıyla başladı.

olay anı:

Derebağı, sürüyü araziye bıraktıktan sonra köpeklerin rahatsız edici havlamalarını duyunca bölgeyi kontrol etti. Kayalıkların dibine indiğinde, normalde kış uykusunda olması beklenen devasa bir yılan gördü. Görüntü almak için telefonunu çıkardı ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yılan, çobanın yaklaşması ve görüntülenmesi üzerine kayalıkların altına sürünerek gözden kayboldu.

çobanın değerlendirmesi:

Olayı anlatan Murat Derebağı, bu mevsimde yılanla karşılaşmasının kendisi için şaşırtıcı olduğunu belirtti. Ben 52 yaşındayım ve uzun yıllardır bu işlerle uğraşıyorum. Anadolu’nun çetin hava şartlarında, bu mevsimde yılanla karşılaşacağım hiç aklıma gelmezdi. Korkumdan kamerayı yakınlaştırıp çekim yaptım. Beni fark edince kayalıkların altına sürünerek gözden kayboldu

Çobanın aktardıkları, bölgedeki beklenen fauna davranışının dışında bir görüntü sunarken, kaydedilen görüntü yerel yaşam ve iklim koşullarının tarımsal faaliyetler üzerindeki etkilerine dair somut bir anekdot oluşturuyor.

MURAT DEREBAĞI