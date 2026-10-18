Dostal mevkiinde akşam çarpışması: beton mikseriyle çarpan araç devrildi

Kaza haberi:

Malatya-Hekimhan karayolunun 25’inci kilometresindeki Dostal mevkiinde akşam saatlerinde bir araç, iddiaya göre beton mikseri ile çarpıştı. Çarpışma sonucu araç devrildi.

yaralananlar ve müdahale:

Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, saat 19.00 sıralarında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma başlatıldı:

Emniyet ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

MALATYA-HEKİMHAN KARAYOLUNDA BETON MİKSERİ İLE ÇARPIŞAN ARACIN DEVRİLMESİ SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.