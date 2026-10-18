Dolar 49,3808 -0,18%
Euro 55,4358 -0,17%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.638,03 +0,26%
EUR/USD 1,1191 -0,27%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Dostal mevkiinde akşam çarpışması: beton mikseriyle çarpan araç devrildi

Malatya-Hekimhan karayolunun 25. kilometresinde Dostal mevkiinde beton mikseriyle çarpışan aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı; hastaneye kaldırıldılar.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 22:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Dostal mevkiinde akşam çarpışması: beton mikseriyle çarpan araç devrildi

Kaza haberi:

Malatya-Hekimhan karayolunun 25’inci kilometresindeki Dostal mevkiinde akşam saatlerinde bir araç, iddiaya göre beton mikseri ile çarpıştı. Çarpışma sonucu araç devrildi.

yaralananlar ve müdahale:

Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, saat 19.00 sıralarında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma başlatıldı:

Emniyet ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

MALATYA-HEKİMHAN KARAYOLUNDA BETON MİKSERİ İLE ÇARPIŞAN ARACIN DEVRİLMESİ SONUCU 2 KİŞİ...

MALATYA-HEKİMHAN KARAYOLUNDA BETON MİKSERİ İLE ÇARPIŞAN ARACIN DEVRİLMESİ SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Borç anlaşmazlığı silahlı çatışmaya dönüştü: Tunceli'de 1 yaralı
images

Tavuklu pilav ikramı sonrası İnegöl'de yüz kişiye yakın kişi rahatsızlandı
images

İstanbul kongre merkezindeki konser sonrası Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun cenazesi...
images

Melikgazi'de trafikte alevlenen otomobil yarım saatlik müdahaleyle kontrol altın...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Borç anlaşmazlığı silahlı çatışmaya dönüştü: Tunceli'de 1 yaralı

Tavuklu pilav ikramı sonrası İnegöl'de yüz kişiye yakın kişi rahatsızlandı

İstanbul kongre merkezindeki konser sonrası Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun cenazesi yakınlarına teslim edildi

Zelenskiy: ABD ile istihbarat paylaşımı yeniden devreye girdi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi