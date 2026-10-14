Dostluk kavşağında çarpışma: şehirlerarası otobüsle otomobilde 2 yaralı

Kaza yerinde ilk bilgiler

Sabah saatlerinde Ankara-Burdur kara yolunun Dostluk Kavşağı bölümünde şehirlerarası yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazanın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü C.A. olan 32 AEG 486 plakalı otomobil ile Mersin Nur firmasına ait 31 AYG 956 plakalı otobüs çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobilde bulunan C.A. ile T.A. yaralandı.

Müdahale ve tahliye:

Kaza ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıların bulunduğu araca müdahale ederek kişileri bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

OLAY YERİ