Dolar 49,3895 +0,04%
Euro 55,3855 +0,23%
Bist 12.156,60 -0,77%
Altın Gram 6.632,53 -0,01%
EUR/USD 1,1208 +0,04%
Brent Petrol 105,45 -0,23%
--°

Dostluk kavşağında çarpışma: şehirlerarası otobüsle otomobilde 2 yaralı

Dostluk Kavşağı'nda şehirlerarası otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu otomobildeki C.A. ve T.A. yaralandı; ekipler kurtardı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Dostluk kavşağında çarpışma: şehirlerarası otobüsle otomobilde 2 yaralı

Kaza yerinde ilk bilgiler

Sabah saatlerinde Ankara-Burdur kara yolunun Dostluk Kavşağı bölümünde şehirlerarası yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazanın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü C.A. olan 32 AEG 486 plakalı otomobil ile Mersin Nur firmasına ait 31 AYG 956 plakalı otobüs çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobilde bulunan C.A. ile T.A. yaralandı.

Müdahale ve tahliye:

Kaza ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıların bulunduğu araca müdahale ederek kişileri bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Esenyurt'ta son hamle: Küçükçekmece'deki motosikletli cinayette iki zanlı yakala...
images

Kıyıya sürüklenen yelkenli Kumbahçe sahilinde karaya oturdu
images

Goodyear fabrikasında sabah vardiyesinde pres kazası: 33 yaşındaki işçi yaşamını...
images

Taşkın Akbaba caddesini çamur içinde bıraktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Taşkın Akbaba caddesini çamur içinde bıraktı

okullarda tatbikatla afet bilinci güçlendiriliyor

Adıyaman'da okul kantinlerinde gıda güvenliği için sıkı denetim

gönül gözüyle rehberlik eden öğretmen 20 yıldır görme engelli öğrencilerin yanında

TREND HABERLER

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Erdemli'de hizmet vurgusu: cami taleplerine öncelik ve dua