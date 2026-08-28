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Döver seyir terası kapsamlı temizlikle kullanıma hazır hale getirildi

HBB ekipleri Defne'deki Döver Seyir Terası'nda ot biçme ve torbaları dolduran çöp topladı; alan ziyaretçilere daha düzenli ve kullanışlı sunuldu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Döver seyir terası kapsamlı temizlikle kullanıma hazır hale getirildi

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin çalışması

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri, Defne ilçesi Döver Mahallesi'nde yer alan Döver Seyir Terası ve çevresinde kapsamlı bir temizlik gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada ot biçme işlemleri yapılırken, alandan torbalarca çöp toplandı ve çevre düzenlemesi yapıldı.

ziyaretçi kullanımına uygun hale getirildi:

Hatay'ın farklı il ve ilçelerinden gelen vatandaşların da tercih ettiği seyir terası, temizlik sonrası daha temiz, düzenli ve estetik bir görünüme kavuştu. Yapılan düzenlemelerle alanın ziyaretçiler için daha kullanışlı hale getirildiği bildirildi.

çalışmanın devamı ve hedefi:

HBB ekipleri, vatandaşların ortak kullanım alanlarından temiz ve düzenli şekilde yararlanabilmesi amacıyla 15 ilçede çevre temizliği çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (HBB), TARAFINDAN DÖVER SEYİR TERASI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMLI...

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (HBB), TARAFINDAN DÖVER SEYİR TERASI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMLI ÇEVRE TEMİZLİĞİNDE TORBALARCA ÇÖP ÇIKTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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