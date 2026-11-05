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Kartal'dan eğitimde yerinde inceleme: Çukurkuyu Fatih İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti

Hacı Ömer Kartal, Çukurkuyu Fatih İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu; öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 07:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Kartal'dan eğitimde yerinde inceleme: Çukurkuyu Fatih İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti

Erzincan'da okullarda değerlendirme ziyaretleri devam ediyor

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, okul ziyaretleri programı kapsamında Çukurkuyu Fatih İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyarette, eğitim-öğretim süreçleri yerinde gözlemlendi ve okul çalışanlarıyla görüşüldü.

ziyaretin içeriği:

Kartal, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Görüşmeler sırasında ders işleyişi, okulun fiziki imkânları ve öğrencilerin genel durumu değerlendirildi. Okul yönetimiyle sürdürülen diyalogda eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik uygulamalar ele alındı.

teşekkür ve kapanış:

Ziyaret sırasında öğretmenler, okul yöneticileri ve diğer eğitim çalışanlarıyla da görüşen Kartal, eğitim camiasının emek ve katkılarına teşekkür etti. Program, öğretmen ve öğrencilerle yapılan görüşmelerin ardından sona erdi.

ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HACI ÖMER KARTAL, OKUL ZİYARETLERİ KAPSAMINDA ÇUKURKUYU FATİH İMAM...

ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HACI ÖMER KARTAL, OKUL ZİYARETLERİ KAPSAMINDA ÇUKURKUYU FATİH İMAM HATİP ORTAOKULUNU ZİYARET ETTİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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