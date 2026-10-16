Dövme yaptırmadan önce düşünün: pişmanlık ve sağlık riski uyarısı

Bir mesleğin içinden gelen uyarı:

Sivas'ta dövmecilik yapan dövme sanatçısı Burak Mesci, dövme konusunda hem estetik hem de sağlık boyutunu dikkate alan bir yaklaşım sergilediklerini anlattı. Mesci, kendi yaşamında hiç dövme yaptırmadığını ve yaptırmayı düşünmediğini belirterek, dövmenin günah ve pişmanlık olduğunu söyledi.

Pişmanlık ve sildirme talepleri:

Mesci, son dönemde dövme yaptırmak isteyenler kadar sildirmek isteyenlerin de arttığını vurguladı. "Dövme sildirme işlemleri arttı. Bunun en büyük nedenlerinden biri kötü yapılan dövmeler," diyerek özellikle ilişkiler nedeniyle yaptırılan isim ve tarihlerin ayrılık sonrası silinmek istendiğini anlattı. Gençler arasında sevgilinin adını yazdırma trendinin yaygın olduğuna dikkat çekti.

Mesci, bir örnek vererek "geçtiğimiz günlerde evli bir müşterimiz diyerek dövme yaptırdı, sonrasında ayrılmış ve şu an dövmesini sildiriyor" ifadesini kullandı ve uyarılarına rağmen pek çok kişinin bu hatayı yaptığını belirtti. Ayrıca kapatma işlemlerinin de maliyeti yükselttiğini ve silinse bile yanık izi kalma ihtimali bulunduğunu ekledi.

Sanatçının kişisel değerlendirmesi:

Kendinin mesleğin içinde olmasına rağmen dövme yaptırmama sebeplerini açıklayan Mesci, "Dövme günahtır, ben günah olduğunu düşünüyorum" dedi. Ayrıca dövmenin bağımlılık yapabileceğini, bir kez yaptırdıktan sonra daha fazla dövme isteğinin doğduğunu ve bunun estetik açıdan olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Enfeksiyon ve uzmanlık önemi:

Mesci, dövmenin steril olmayan ortamlarda yapılmasının sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, sildirme işlemlerinin mutlaka belgeli uzman veya doktor klinikleri ile yüksek kaliteli stüdyolarda yapılması gerektiğini vurguladı. "Gençler merdiven altı yerlerde yaptırabiliyor ve ya arkadaş ortamında kendi kendine yaptıranlar olabiliyor. Tercih edilmemesi gerektiğinin en büyük nedeni kesinlikle steril bir ortam değil," diyerek enfeksiyon ve bulaşıcı hastalık riskine dikkat çekti. Mesci, "Allah korusun bulaşıcı hastalıkların yayılma ihtimali çok yüksek" ifadesini kullandı.

Sonuç olarak Mesci, müşterileri dövme yaptırmadan önce iyi düşünmeye, profesyonel ve belgeli yerleri tercih etmeye davet ediyor; pişmanlık ve sağlık risklerini en aza indirmek için önceden uyarı ve tavsiyelerde bulunduklarını söylüyor.

SON ZAMANLARDA ARTAN DÖVME SİLDİRME İŞLEMLERİNDE YAPTIRANLARIN PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEYEN DÖVME SANATÇISI BURAK MESCİ, DÖVME YAPTIRMADAN ÖNCE UYARDIKLARI KİŞİLERİN SONRASINDA PİŞMAN OLARAK SİLDİRMEK İSTEDİKLERİNİ İFADE ETTİ.