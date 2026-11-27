Operasyonun ayrıntıları:

İstanbul Emniyeti bünyesindeki Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, uyuşturucu madde ticaretine yönelik saha araştırmaları sonucu Yalı Mahallesi'nde zula amaçlı kullanılan bir ikamet tespit edildi. 24 Kasım tarihinde dron desteğiyle gerçekleştirilen müdahalede üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilenler:

Adreste yapılan aramalarda 12 kilo 540 gram sıvı extacy, 300 gram metamfetamin, 112 bin 200 TL nakit, 4 cep telefonu ve 1 hassas terazi bulundu. Ekipler, ele geçen maddelerin satışa hazır paketleme ve tartım izleri taşıdığını belirledi.

Şüphelilerin yasal durumu:

Aranan kayıtları incelenen şüphelilerden A.A.'nın "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan, İ.G.'nin ise "ateşli silah ve mermi bulundurma ile uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından aranma kaydının bulunduğu tespit edildi. Yakalanan üç şahıs hakkında TCK 188 kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri tamamlandı.

Savcılık işlemlerinin ardından şüpheliler tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ve delil değerlendirme işlemleri devam ediyor.

MALTEPE'DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN DRON DESTEKLİ OPERASYONDA SATIŞA HAZIR 12 KİLO UYUŞTURUCU MADDE, 112 BİN 200 TL NAKİT PARA VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLİRKEN, YAKALANAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.