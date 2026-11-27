Maltepe'de dron destekli operasyonda önemli miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmada, dron destekli bir operasyonla çok sayıda madde ve delil ele geçirildi. Sahada yürütülen takip sonucunda şüphelilerin Yalı Mahallesi'nde bir adresi zula amaçlı kullandığı belirlendi.

operasyonun ayrıntıları:

24 Kasım'da düzenlenen operasyonda, adreste yapılan aramalarda 12 kilo 540 gram sıvı ecstasy, 300 gram metamfetamin, 112 bin 200 TL nakit para, 4 cep telefonu ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon dron desteğiyle planlanıp icra edilerek olası kaçış ve delil karartma riski azaltıldı.

şüphelilerin adli süreci:

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemede şüphelilerden A.A.'nın uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan kaydının bulunduğu; İ.G.'nin ise ateşli silah ve mermi bulundurma ile uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından aranma kaydının olduğu tespit edildi. Yürütülen tahkikatının tamamlanmasının ardından şüpheliler, TCK 188 kapsamında adli mercilere sevk edilerek tutuklandı ve Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; emniyet birimleri benzer suçların önlenmesine yönelik saha denetimlerini sürdüreceklerini bildirdi.

Maltepe'de uyuşturucu operasyonu: 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi