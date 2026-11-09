Aliağa'da demir çelik fabrikasında patlama: enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

olay ve ilk müdahale:

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ (Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ) demir-çelik fabrikasında öğle saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu fabrikada yangın çıktı; ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinden alınan ön bilgilere göre 14 kişi hastanelere kaldırıldı.

Fabrika sahasında çöken platform ve çıkan yangın sebebiyle kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Bölge ekipleri yangını söndürdü, enkaz kaldırma ve arama-kurtarma faaliyetleri aynı anda yürütülüyor.

başkan tugay'ın açıklaması:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Aliağa'daki patlamanın tüm kentte derin üzüntü yarattığını belirtti. Tugay, olayla ilgili olarak kendilerine çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğuna dair ön bilgi ulaştığını; kesin can kaybı ve yaralı sayısının enkaz kaldırılmasının ardından netleşeceğini vurguladı.

Açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve kurtarma ekiplerinin ivedilikle olay yerine ulaştığı, yangının söndürüldüğü ve çöken platformun kaldırılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Tugay, yaşamını yitirenlere rahmet; ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi ve "can kayıplarının artmaması en büyük temennimiz" ifadelerini kullandı.

ilerleyen süreç ve beklentiler:

Yetkililer, enkaz kaldırma ve arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin kesin bilginin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Bölgede soruşturma ve olayın nedenine ilişkin teknik incelemeler başlatıldı. Resmi açıklamalar gelene dek, yetkililerden ve sağlık kuruluşlarından gelecek bilgiler takip edilecek.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY