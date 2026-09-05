karar değişti: anneye verilen tahliye kararı itirazla geri alındı

duruşma ve tahliye kararı:

Davanın ilk duruşması, Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin olarak yaklaşık 16 saat sürdü. Bu oturumda, saldırgan İsa Aras Mersinli’nin annesi Pınar Peyman Mersinli hakkında verilen tahliye kararı, oy çokluğuyla alındı.

Saldırı sonucunda hayatını kaybeden 9 öğrenci ve 1 öğretmen olması, duruşmanın ve kararın kamuoyunda geniş yankı bulmasına neden oldu.

ailelerin başvurusu ve mahkeme kararı:

Hayatını kaybedenlerin aileleri, avukatlarıyla birlikte Kahramanmaraş Adliyesi’ne gelerek tahliye kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı kabul ederek Pınar Peyman Mersinli’nin tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

Mahkemenin kararı, ilk oturumda verilen tahliye hükmünün ardından yapılan başvuru üzerine usulüne uygun olarak yeniden değerlendirildiğini gösteriyor. Verilen bu karar, soruşturma ve yargılama sürecinin seyri bakımından belirleyici nitelik taşıyor.

AİLELER VE AVUKATLARI, BUGÜN KAHRAMANMARAŞ ADLİYESİ'NE GELEREK KARARA İTİRAZ ETTİ.