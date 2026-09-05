Beyoğlu'nda çamaşırhane ve cila atölyesini etkileyen yangın söndürüldü

Beyoğlu'da iki katlı iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Beyoğlu Bülbül Mahallesi Dereotu Sokak'ta bulunan iki katlı iş yerinde öğleden sonra yangın çıktı. Olay, saat 14.30 dolaylarında ihbar edilince bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Olay yerindeki hasar ve neden:

Binanın alt katında çamaşırhane, üst katında ise cila atölyesi bulunuyordu. Yangının hızlı yayılması sonucu üst kattaki cila atölyesinde büyük hasar meydana geldi. Alt kattaki çamaşırhanede de yangının etkisi görüldü ancak daha sınırlı kaldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Müdahale ve can kaybı bilgileri:

Olay yerine sevk edilen ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın söndürüldü; can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ihtiyat amaçlı bölgede hazır bulundu. İtfaiye yetkilileri ve ilgili birimler hasarın boyutunu tespit etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Yangınla ilgili teknik inceleme ve soruşturma devam ediyor; yetkililer, kesin sebep ve çıkış anına ilişkin değerlendirmeleri tamamlandığında kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti.

BEYOĞLU’NDA, İKİ KATLI BİR İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ.