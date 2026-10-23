düğün anıları geride kaldı, balayından dönen çiftin kasasındaki takılar çalındı

düğün anıları geride kaldı

Edirne'de 19 Eylül'de dünyaevine giren 28 yaşındaki Yaren Solmaz Namlıcı ile Yağız Namlıcı çiftinin evindeki kasada sakladıkları yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki düğün takıları, balayından döndüklerinde yerinde bulunmadı. Olayın ortaya çıkmasının ardından çift durumu polise bildirdi ve evde inceleme yapıldı.

olay nasıl ortaya çıktı:

Çift, balayından bir hafta sonra evlerindeki kasayı kontrol ettiklerinde takıların kaybolduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye intikal eden emniyet ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ayrıntıları henüz paylaşılmadı.

polis ve aileden beklentiler:

Büyük üzüntü yaşayan yeni gelin Yaren Solmaz Namlıcı ile annesi Şaziye Solmaz, altınların bir an önce bulunmasını ve şüphelilerin yakalanmasını istediklerini belirtti. Geriye ise düğünde yaşanan coşku dolu anların görüntüleri kaldı; aile bu görüntülerin de olayın aydınlatılmasında yardımcı olabileceğini düşünüyor. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma yürütüyor.

Yeni evli çiftin balayı dönüşü altınları çalındı, geriye altınların görselleri kaldı