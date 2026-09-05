Düğün gecesinin ritüeli: Altınyayla'da deve oyunu ve eşeğe bindirme

Altınyayla'da yaşatılan geleneğin görüntüsü:

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde düğün geceleri sürdürülen gelenekler, bölgeye özgü renkli bir ritüel oluşturuyor. Gece boyunca toplanan gençlerin düzenlediği deve oyunu, ilçe sokaklarında yapılan gezintilerle birlikte devam ediyor. Görenleri güldüren bu tören, hem eğlence hem de sembolik bir kutlama niteliği taşıyor.

Uygulama ve gecenin akışı:

Düğün gecesinde damadın yakınları arasında çeşitli sebeplerle 'ceza' alanlar, yerel adetlere göre eşek üzerine bindiriliyor. Yol boyunca bu kişilere un ve yumurta atılıyor; uygulama katılımcılar ve izleyiciler arasında hem eğlence hem de küçük bir prova havası yaratıyor. Etkinlik, ilçede uzun yıllardır aralıksız sürdürülüyor ve geceye katılanlar tarafından bilinen bir parça olarak varlığını koruyor.

Yerel katılım ve söylem:

İlçede yaşayan Şeref Ağca, geleneğin kuşaklar boyunca aktarıldığını belirtiyor: "Düğünümüze katılan gençler ve yaşlılar oyunlarımıza eşlik ediyorlar. Düğüne katılanlar da cezalandırılır. Eşeğe bindirilir, un atılır, yumurta atılır." Bu sözler, ritüelin hem toplumsal bağlantıları güçlendirdiğini hem de düğünlere neşeli bir atmosfer kattığını vurguluyor.

SİVAS’IN ALTINYAYLA İLÇESİNDE GEÇMİŞTEN BU YANA SÜREGELEN DEVE OYUNU VE EŞEĞE BİNDİRME GELENEĞİ SÜRÜYOR. UN VE YUMURTAYA BULANAN DAMADIN YAKINLARI, EŞEK ÜZERİNDE GEZDİRİLİYOR.