Düğün hazırlığından dönüşte kaza: genç motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları:

Burdur'un Aydınlıkevler Mahallesi Kurtdereli Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada, 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü İsmail Arpag idaresindeki 15 AEN 793 plakalı motosiklet, sokakta park halindeki 15 ADT 891 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Kaza ve müdahale:

Çarpışma sonucu ağır yaralanan Arpag'a olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, ambulansla sevk edildiği Burdur Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma ve çevresel bilgiler:

Edinilen bilgilere göre Arpag, yapılacak düğünü için gece arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra evine dönerken kaza yaptı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

Düğün günü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti