Samsunspor'a yeni santrafor: Mohamad Bayo resmiyet bekliyor

Transfer duyurusu:

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, takımın son gün transfer hamlesi olarak Mohamad Bayo ile anlaşma sağladıklarını bildirdi. Başkan Yıldırım, işlemlerin Fransa Futbol Federasyonu'nun elektronik sistemine evrakların yüklenmesinin ardından resmileşeceğini söyledi.

Bayo Samsunspor’da. Fransa Futbol Federasyonu’ndan evrakların yüklemeleri gecikmeli. Orada federasyon cuma 17.00’den sonra kapalı. Pazartesi sisteme düşer. Aynısı Portekiz için de geçerli

Kadro hareketliliği:

Transfer döneminin son gününün en hareketli takımlarından biri olan Samsunspor’da son günde 11 oyuncuyla yollar ayrıldı. Son gün ayrılan isimler şunlar: Muhammet Ali Özbaskıcı (Sakaryaspor), Emre Köroğlu (Zonguldakspor FK), Ali Tarkan (Ağrıspor), Taha Tosun (52 Orduspor FK), Eyüp Değirmenci (Malatya Yeşilyurt SK), Tahsin Bülbül (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor), Franck Atoen (USL Dunkerque), Cheick Tidiane Diabate (NK Rude), Ebrima Ceesay (Sivasspor) ve Toni Borevkovi (Portekiz ekiplerinden Vitria SC; satın alma opsiyonlu kiralama).

Geçen sezon 100 bin avroya katılan Ali Diabate ise Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'a yüksek bonservis bedeliyle transfer oldu. Dün ayrılan 11 oyuncuyla birlikte bu sezon Samsunspor’dan ayrılan oyuncu sayısı 22'ye yükseldi.

Yeni transferler ve Bayo profili:

Samsunspor, son gün açılan iki yabancı kontenjanını iki isimle doldurdu. Sırp stoper Strahinja Erakovic Zenit'ten 1 yıllığına kiralandı. Bir diğer transfer ise forvet Mohamad Bayo oldu; Başkan Yıldırım teknik ve idari işlemlerin federasyon sistemlerine bağlı olarak sonuçlanacağını belirtti.

Mohamad Bayo futbola Clermont'ta başladı. Dunkerque, Le Havre, Antwerp ve Lille'de forma giyen Bayo, geçen sezonu Gaziantep FK'da kiralık geçirip 32 maçta 15 gol ve 3 asist yaptı. Gine Milli Takımı ile de 22 maçta görev alıp 7 gol kaydetti. 28 yaşındaki ve 1,88 boyundaki Gineli santrafor ile Samsunspor'un 3 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR’UN BAŞKANI YÜKSEL YILDIRIM, MOHAMAD BAYO TRANSFERİNİ TAMAMLADIKLARINI, FRANSA FUTBOL FEDERASYONU’NUN SİSTEMİ AÇILDIKTAN SONRA EVRAKLARIN YÜKLENMESİYLE TRANSFERİN RESMİYET KAZANACAĞINI SÖYLEDİ.