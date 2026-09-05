Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Samsunspor'a yeni santrafor: Mohamad Bayo resmiyet bekliyor

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Mohamad Bayo transferinin tamamlandığını açıkladı; resmi işlemler Fransa Futbol Federasyonu'nun sistemine bağlıdır.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Samsunspor'a yeni santrafor: Mohamad Bayo resmiyet bekliyor

Transfer duyurusu:

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, takımın son gün transfer hamlesi olarak Mohamad Bayo ile anlaşma sağladıklarını bildirdi. Başkan Yıldırım, işlemlerin Fransa Futbol Federasyonu'nun elektronik sistemine evrakların yüklenmesinin ardından resmileşeceğini söyledi.

Bayo Samsunspor’da. Fransa Futbol Federasyonu’ndan evrakların yüklemeleri gecikmeli. Orada federasyon cuma 17.00’den sonra kapalı. Pazartesi sisteme düşer. Aynısı Portekiz için de geçerli

Kadro hareketliliği:

Transfer döneminin son gününün en hareketli takımlarından biri olan Samsunspor’da son günde 11 oyuncuyla yollar ayrıldı. Son gün ayrılan isimler şunlar: Muhammet Ali Özbaskıcı (Sakaryaspor), Emre Köroğlu (Zonguldakspor FK), Ali Tarkan (Ağrıspor), Taha Tosun (52 Orduspor FK), Eyüp Değirmenci (Malatya Yeşilyurt SK), Tahsin Bülbül (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor), Franck Atoen (USL Dunkerque), Cheick Tidiane Diabate (NK Rude), Ebrima Ceesay (Sivasspor) ve Toni Borevkovi (Portekiz ekiplerinden Vitria SC; satın alma opsiyonlu kiralama).

Geçen sezon 100 bin avroya katılan Ali Diabate ise Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'a yüksek bonservis bedeliyle transfer oldu. Dün ayrılan 11 oyuncuyla birlikte bu sezon Samsunspor’dan ayrılan oyuncu sayısı 22'ye yükseldi.

Yeni transferler ve Bayo profili:

Samsunspor, son gün açılan iki yabancı kontenjanını iki isimle doldurdu. Sırp stoper Strahinja Erakovic Zenit'ten 1 yıllığına kiralandı. Bir diğer transfer ise forvet Mohamad Bayo oldu; Başkan Yıldırım teknik ve idari işlemlerin federasyon sistemlerine bağlı olarak sonuçlanacağını belirtti.

Mohamad Bayo futbola Clermont'ta başladı. Dunkerque, Le Havre, Antwerp ve Lille'de forma giyen Bayo, geçen sezonu Gaziantep FK'da kiralık geçirip 32 maçta 15 gol ve 3 asist yaptı. Gine Milli Takımı ile de 22 maçta görev alıp 7 gol kaydetti. 28 yaşındaki ve 1,88 boyundaki Gineli santrafor ile Samsunspor'un 3 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR’UN BAŞKANI YÜKSEL YILDIRIM, MOHAMAD BAYO TRANSFERİNİ...

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR’UN BAŞKANI YÜKSEL YILDIRIM, MOHAMAD BAYO TRANSFERİNİ TAMAMLADIKLARINI, FRANSA FUTBOL FEDERASYONU’NUN SİSTEMİ AÇILDIKTAN SONRA EVRAKLARIN YÜKLENMESİYLE TRANSFERİN RESMİYET KAZANACAĞINI SÖYLEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kadrolar yenilendi: Çorum FK öne çıktı, büyükler stratejik hamleler yaptı
images

Samsunspor eksik kadroyla Kocaeli'de galibiyet peşinde
images

Afyonkarahisar'da mxgp türkiye heyecanı başladı
images

Kütahyaspor genç kanadını Adem Yeşilyurt ile güçlendirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuş çarpması sonrası Qantas uçağı Christchurch'e indi

KKTC'de yolcu gemisi faciasında can kaybı 13'e yükseldi

Boztepe'de hayvan nakliyatı yapan tır yan yattı; sürücü yara almadan kurtuldu

Orman yönetiminde 2027 hedefleri şekilleniyor

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır