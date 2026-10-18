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Manisa'da Umut Vagonu rüzgârı: çocuklar eğlenirken öğrendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Umut Vagonu 3. Gönüllü Festivali, Laleli Yürüyüş Parkı'nda çocuklara eğitici etkinlikler sundu.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 23:02

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Manisa'da Umut Vagonu rüzgârı: çocuklar eğlenirken öğrendi

Umut Vagonu 3. Gönüllü Festivali laleli yürüyüş parkı'nda gerçekleşti:

Manisa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Umut Vagonu 3. Gönüllü Festivali, Laleli Yürüyüş Parkı'nda gün boyu süren etkinliklerle katılımcılara dolu dolu bir gün yaşattı. Festival, her yaştan ziyaretçiyi bir araya getirerek çocuklara hem eğlence hem de öğrenme fırsatı sundu.

Atölyelerle öğrenme ve deneyimleme:

Program kapsamında çocukların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan çok sayıda atölye çalışması gerçekleştirildi. Tanışma etkinliklerinin ardından taş boyama, resim, örgü, ses çalışmaları, bilim ve astronomi atölyeleri ile katılımcılar farklı disiplinleri yakından tanıdı. Ayrıca satranç, yüz boyama, İngilizce, tabu ve drama atölyeleri çocuklara yeni beceriler kazandırdı.

Atölyelerin yanı sıra takım oyunları ve halat çekme gibi fiziksel etkinlikler de programa dahil edildi; bu aktiviteler çocuklara takım ruhu ve iş birliği pratiği sundu. Etkinlikler, çocukların keşfetme isteğini destekleyecek şekilde kurgulandı.

sahne gösterileri ve konserlerle renklenen program:

Festival boyunca deney gösterileri ve harmandalı gösterisi gibi sahne performansları izleyicilerin beğenisini topladı. Çocuk zumba dansları sahnede neşeli anlar yaratırken, DJ performansıyla etkinlikler hareketlendi. Günün ilerleyen saatlerinde Pertev Grubu de sahne alarak katılımcılara konser verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki etkinlik, atölyeler, oyunlar ve sahne gösterileriyle eğlenceyi öğrenmeyle birleştirdi. Umut Vagonu 3. Gönüllü Festivali, gün boyu süren programı ve zengin içeriğiyle katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN UMUT VAGONU 3. GÖNÜLLÜ FESTİVALİ, ATÖLYE...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN UMUT VAGONU 3. GÖNÜLLÜ FESTİVALİ, ATÖLYE ÇALIŞMALARI, SAHNE GÖSTERİLERİ VE KONSERLERLE RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU. LALELİ YÜRÜYÜŞ PARKI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FESTİVALDE ÇOCUKLAR, EĞLENEREK ÖĞRENİRKEN FARKLI ETKİNLİKLERLE YENİ DENEYİMLER KAZANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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