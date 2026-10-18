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Şehir içi trafik kazası Rize'de bir can aldı

Rize merkezde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Cihan Erkan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 22:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şehir içi trafik kazası Rize'de bir can aldı

Şehir içi trafik kazası Rize merkezde

Rize merkezde şehir içi yolcu minibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olayda motosiklet sürücüsü Cihan Erkan ağır yaralandı.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 53 M 0940 plakalı şehir içi yolcu minibüsünü M.S. yönetirken, çarpışan motosikletin sürücüsü 53 ADP 266 plakalı araçla Cihan Erkan olarak kaydedildi. Kaza sonrası ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Erkan Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sonrası ve adli süreç:

Tedavi altına alınan Cihan Erkan, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Erkan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

RİZE&#039;DE ŞEHİR İÇİ YOLCU MİNİBÜSÜ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA...

RİZE'DE ŞEHİR İÇİ YOLCU MİNİBÜSÜ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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