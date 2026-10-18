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Yazılı Kanyon'da zorlu arama: 13 İHH gönüllüsü için çalışmalar sürüyor

Yazılı Kanyon'da sarp arazide mahsur kalan 13 İHH gönüllüsünün kurtarılması için 115 personel ve 32 araçla çalışmalar sürüyor; bir gönüllü yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 22:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yazılı Kanyon'da zorlu arama: 13 İHH gönüllüsü için çalışmalar sürüyor

Yazılı Kanyon'da zorlu arama: 13 İHH gönüllüsü için çalışmalar sürüyor

İstanbul'dan arama kurtarma eğitimi ve kanyon faaliyetleri için Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'a gelen İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekibinden 14 kişilik grubun kaybolduğu ihbarı, 18 Ekim 2026 saat 12.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaştı. Sarp ve engebeli arazide mahsur kalan ekip için geniş çaplı kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Olayın ayrıntıları:

Grup, biri hariç İstanbul'dan gelmiş olan 14 gönüllüden oluşuyordu; bunlardan 12'si profesyonel dağcı, 2'si amatör dağcı. Şahısların, önceki gün sabah saat 09.00'da Sütçüler'e bağlı Yeşildere Mahallesi'nden yürüyerek kanyona girdikleri ve gece çıkış yapmaları planlanırken ulaşılamadıkları belirtildi. İnsansız hava aracı (İHA) destekli aramalar sonucunda grubun yeri tespit edildi; ancak çalışmalar sırasında Sinan Yavuz (42) isimli gönüllünün hayatını kaybettiği belirlendi ve cansız bedenine ulaşılması için çalışmalar sürüyor.

Sahadaki ekipler ve yürütülen çalışmalar:

Isparta Valiliği açıklamasına göre AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri ile birlikte çok sayıda birim bölgeye sevk edildi. Valilik ayrıca bölgeye Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Kastamonu, Konya ve Denizli illerinden ek destek gönderildiğini, bu kapsamda 28 personel ve 8 araçın daha bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

AFAD Isparta İl Müdürü Hasan Hüseyin Öztürk, çalışmaların koordineli yürütüldüğünü belirterek şu an sahada 115 personel ve 32 araç ile arama-kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü açıkladı. Öztürk, mağdurların yerlerinin tespit edildiğini, şu anda keşif ve güvenli tahliye hazırlıklarının devam ettiğini ve değerlendirmelerin ardından inşallah sağ salim kurtarılacaklarını ifade etti.

Yetkililer, sarp ve engebeli arazinin zorluklarına dikkat çekerek kurtarma çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü, hem hayatta olanların tahliyesi hem de hayatını kaybeden gönüllünün cansız bedeninin güvenli şekilde çıkarılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtiyor.

AFAD ISPARTA İL MÜDÜRÜ HASAN HÜSEYİN ÖZTÜRK

AFAD ISPARTA İL MÜDÜRÜ HASAN HÜSEYİN ÖZTÜRK

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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