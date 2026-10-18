Dolar 49,3808 -0,18%
Euro 55,4358 -0,17%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.638,03 +0,26%
EUR/USD 1,1191 -0,27%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Trabzon'da silahla yaralanma şüphelileri iki ilin ortak operasyonuyla Çatalca'da yakalandı

Trabzon'da E.S.'nin silahla yaralanması üzerine Trabzon ve İstanbul emniyetinin Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat ekipleri yürüttükleri istihbarat çalışmasıyla şüphelileri Çatalca'da yakaladı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 22:55

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 22:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Trabzon'da silahla yaralanma şüphelileri iki ilin ortak operasyonuyla Çatalca'da yakalandı

Olayın görünümü ve başlatılan soruşturma

Trabzon'da E.S. isimli şahsın silahla yaralanması üzerine soruşturmayı yürüten birimler hızla harekete geçti. Olayla ilgili olarak Trabzon ve İstanbul Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler, fail veya faillerin tespit edilip yakalanması amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Takip ve istihbarat çalışmaları:

Yapılan operasyonel ve istihbari çalışmalar neticesinde, soruşturmayı yürüten ekipler şüphelilerin izini sürdü. Bu süreçte, koordinasyon ve bilgi paylaşımının ön planda olduğu belirtilirken, yürütülen titiz takip sonucu faillerin saklandığı adresler belirlendi.

Operasyon ve yakalama:

Belirlenen adrese yönelik düzenlenen baskında, ekipler tarafından iki şüpheli bulundu. Y.E.S. ve B.İ. isimli şahıslar, İstanbul'un Çatalca ilçesindeki adreste yakalanarak gözaltına alındı. İşlemler ve gözaltı süreci ilgili emniyet birimlerince sürdürülüyor.

Yetkililer, soruşturmanın seyrine ilişkin ayrıntıların ve adli sürecin ilerlemesiyle birlikte paylaşılacağını bildirdi. Olayla ilgili olarak müdahaleyi gerçekleştiren birimler arasında Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu vurgulandı.

TRABZON&#039;DA MEYDANA GELEN SİLAHLI YARALAMA OLAYININ ŞÜPHELİLERİ, EMNİYET GÜÇLERİNİN DÜZENLEDİĞİ...

TRABZON'DA MEYDANA GELEN SİLAHLI YARALAMA OLAYININ ŞÜPHELİLERİ, EMNİYET GÜÇLERİNİN DÜZENLEDİĞİ ORTAK OPERASYONLA İSTANBUL'DA YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Borç anlaşmazlığı silahlı çatışmaya dönüştü: Tunceli'de 1 yaralı
images

Tavuklu pilav ikramı sonrası İnegöl'de yüz kişiye yakın kişi rahatsızlandı
images

İstanbul kongre merkezindeki konser sonrası Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun cenazesi...
images

Melikgazi'de trafikte alevlenen otomobil yarım saatlik müdahaleyle kontrol altın...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Borç anlaşmazlığı silahlı çatışmaya dönüştü: Tunceli'de 1 yaralı

Tavuklu pilav ikramı sonrası İnegöl'de yüz kişiye yakın kişi rahatsızlandı

İstanbul kongre merkezindeki konser sonrası Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun cenazesi yakınlarına teslim edildi

Zelenskiy: ABD ile istihbarat paylaşımı yeniden devreye girdi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi