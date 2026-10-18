Trabzon'da silahla yaralanma şüphelileri iki ilin ortak operasyonuyla Çatalca'da yakalandı

Olayın görünümü ve başlatılan soruşturma

Trabzon'da E.S. isimli şahsın silahla yaralanması üzerine soruşturmayı yürüten birimler hızla harekete geçti. Olayla ilgili olarak Trabzon ve İstanbul Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler, fail veya faillerin tespit edilip yakalanması amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Takip ve istihbarat çalışmaları:

Yapılan operasyonel ve istihbari çalışmalar neticesinde, soruşturmayı yürüten ekipler şüphelilerin izini sürdü. Bu süreçte, koordinasyon ve bilgi paylaşımının ön planda olduğu belirtilirken, yürütülen titiz takip sonucu faillerin saklandığı adresler belirlendi.

Operasyon ve yakalama:

Belirlenen adrese yönelik düzenlenen baskında, ekipler tarafından iki şüpheli bulundu. Y.E.S. ve B.İ. isimli şahıslar, İstanbul'un Çatalca ilçesindeki adreste yakalanarak gözaltına alındı. İşlemler ve gözaltı süreci ilgili emniyet birimlerince sürdürülüyor.

Yetkililer, soruşturmanın seyrine ilişkin ayrıntıların ve adli sürecin ilerlemesiyle birlikte paylaşılacağını bildirdi. Olayla ilgili olarak müdahaleyi gerçekleştiren birimler arasında Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu vurgulandı.

TRABZON'DA MEYDANA GELEN SİLAHLI YARALAMA OLAYININ ŞÜPHELİLERİ, EMNİYET GÜÇLERİNİN DÜZENLEDİĞİ ORTAK OPERASYONLA İSTANBUL'DA YAKALANDI.