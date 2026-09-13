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Düğün yerine Erdoğan'ı karşıladılar

Samsun Tekkeköy'de bugün evlenen çift, gelinlik ve damatlıkla düğün yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya geldi; Erdoğan çifte hediye verdi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 16:25

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 16:28

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EDİTÖR: Merve Çelik

Düğün yerine Erdoğan'ı karşıladılar

karşılama sırasında sıra dışı görüntü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanı karşılamak için ilçe girişinde toplanan kalabalık arasında, düğün günlerini tören yerine karşılama tercih eden bir çift dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katılmak üzere kente gelirken ilçe halkı otobüsle geçen Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

gelin ve damadın kararı ve buluşma anı

Kuaför salonundan çıkan ve düğün hazırlıkları içinde olması beklenen Mustafa Kılıç ile Mervegül Yılmaz, düğün salonuna gitmek yerine ilçe girişindeki karşılama alanına geldi. Gelinlik ve damatlıklarıyla alanda yer alan çift, Erdoğan'ı karşılamanın verdiği heyecanı yaşadı.

otobüste sohbet ve armağanlar

Erdoğan, genç çifti seçim otobüsüne davet etti ve burada bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı, geline hediye taktı ve çifte mutluluklar diledi. Ziyaret sırasında çift, Erdoğan'a incir ve bir Samsunspor forması takdim etti.

Hayatlarının en özel gününde Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu söyleyen gelin ve damat, yaşadıkları heyecanı paylaştılar. O anlar, hem bölge halkının coşkusunu hem de törensel gündemin beklenmedik kesişmelerini gözler önüne serdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GENÇ ÇİFTİ SEÇİM OTOBÜSÜNE DAVET ETTİ. OTOBÜSTE BİR SÜRE GELİN VE DAMATLA...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GENÇ ÇİFTİ SEÇİM OTOBÜSÜNE DAVET ETTİ. OTOBÜSTE BİR SÜRE GELİN VE DAMATLA SOHBET EDEN ERDOĞAN, GELİNE HEDİYE TAKIP ÇİFTE MUTLULUKLAR DİLEDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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