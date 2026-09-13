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Çınarcık meydanında Karadeniz rüzgârı: 4 ton hamsi, müzik ve stantlar

Çınarcık'ta üçüncü hamsi festivalinde vatandaşlara 4 ton hamsi ikram edildi; Karadeniz müziği, stantlar ve uzun kuyruklar dikkat çekti.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çınarcık meydanında Karadeniz rüzgârı: 4 ton hamsi, müzik ve stantlar

Çınarcık 3. Hamsi Festivali'nde meydan şenlendi

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 3. Hamsi Festivali, Çınarcık Meydanı’nda gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca Karadeniz ezgileri eşliğinde yoğun bir katılım görüldü ve organizasyon kapsamında vatandaşlara toplam 4 ton hamsi ikram edildi.

Lezzet ve eğlence bir arada:

Festival alanında kurulan stantlarda yöresel ürünler satışa sunuldu, ziyaretçiler hem alışveriş yaptı hem de Karadeniz müziğiyle eğlendi. Özellikle hamsi ekmek ikramı ilgi çekti; hamsi dağıtılan standın önünde uzun kuyruklar oluştu ve vatandaşlar ikram edilen balıkların tadına baktı.

Organizasyon ve açıklamalar:

Etkinliği düzenleyen Çınarcık Genç Karadenizliler Derneği Başkanı Murat Bayraktar, festival alanında yaptığı açıklamada “Çınarcık’ta ikincisini düzenlediğimiz, Karadeniz’imizin olmazsa olmazı hamsimizin festivalini başlattık. Tüm Çınarcık ve çevre beldelerimizdeki halkımıza yetecek kadar hamsi getirdik. Karadeniz’in ilk hamsisi bizden” dedi. Bayraktar ayrıca festival süresince dağıtım çalışmalarına fiilen katıldı.

Etkinlik, bölge halkı için hem kültürel bir buluşma hem de Karadeniz lezzetlerinin geniş kitlelere ulaştığı bir gün olarak kayda geçti.

YALOVA&#039;NIN ÇINARCIK İLÇESİNDE BU YIL 3&#039;ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN HAMSİ FESTİVALİ&#039;NDE VATANDAŞLARA 4 TON...

YALOVA'NIN ÇINARCIK İLÇESİNDE BU YIL 3'ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN HAMSİ FESTİVALİ'NDE VATANDAŞLARA 4 TON HAMSİ İKRAM EDİLDİ. FESTİVALDE KARADENİZ MÜZİĞİ EŞLİĞİNDE EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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