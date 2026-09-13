Samsun sağlık altyapısını genişletti: 1.458 yataklı şehir hastanesi açıldı

Samsun şehir hastanesi törenle açıldı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Canik ilçesindeki Samsun Şehir Hastanesinin resmi açılışı gerçekleştirildi. Törende Erdoğan, şehir hastaneleri projelerinin önemine değinerek Türkiye genelindeki sağlık yatırımlarına ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açılış konuşmasından öne çıkanlar:

Erdoğan, konuşmasında Samsun için yapılan hizmetleri vurgulayarak şehrin artık bir sağlık üssü kimliğine kavuştuğunu söyledi. Gençlere ve kent halkına seslenirken Samsun’u "gurur, gözbebeği, aşk ve sevda" olarak niteledi ve yapılan yatırımları eserlerle anlattıklarını belirtti. Konuşmasında darbelerle ilgili de sert ifadeler kullanan Erdoğan, "Bilinmesini isterim ki Türkiye’de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecek" dedi.

Hastanenin teknik özellikleri ve kapasite bilgileri:

Samsun Şehir Hastanesi 1.458 yatak kapasiteli olarak hizmete girdi. Tesis bünyesinde 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane, 320 poliklinik ve ağız diş sağlığı ünitesi yer alıyor. Hastanede ayrıca nükleer tıp, iyot tedavi, kalp merkezleri ve kemoterapi merkezleri gibi ileri tıp hizmetleri bir arada sunulacak.

Erdoğan, konuşmasında hastanenin depreme karşı dayanıklılığına dikkat çekerek "127 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi" ifadelerini kullandı. Bununla birlikte açılış haberi ve teknik tanıtım notlarında hastanenin bin 20 sismik izolatörle inşa edildiği bilgisi de yer aldı. Tesisin inşaat bedeli ise 17 milyar TL olarak açıklandı.

Hastanenin bölgeye katkısına ilişkin Erdoğan, Samsun’un toplam yatak kapasitesinin yeni yatırımlarla birlikte 5 bin 415e yükseldiğini belirtti ve şehir hastanesinin buradaki sağlık ağını daha da güçlendireceğini ifade etti.

Şehirde ve bölgede devam eden yatırımlar:

Erdoğan, Samsun’da sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik diğer projeleri de sıraladı. Buna göre şehirde 350 yataklı Atakum Devlet Hastanesi ve 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi inşaatları devam ediyor. Ayrıca Alaçam ve Ayvacık için 75’er yataklı devlet hastaneleri planlanıyor ve 350 yataklı İlkadım Devlet Hastanesi projesinde sona yaklaşıldığı bildirildi.

Erdoğan, Samsun’da son 25 yılda açılan sağlık tesisleri, atanan sağlık personeli sayısındaki artış ve uzman hekim artışı gibi verileri de paylaşarak şehirdeki sağlık hizmetlerinin çeşitlendiğini ve ulaşılabilirliğinin yükseldiğini vurguladı.

Türkiye geneline yayılan şehir hastaneleri politikası:

Konuşmasında şehir hastaneleri projelerinin kendi vizyonu olduğunu belirten Erdoğan, sağlık sisteminde son yıllarda yapılan dönüşümü anlattı. 2002 sonrası atılan adımlarla sağlık hizmetlerinde erişim ve donanımın artırıldığını söyleyen Erdoğan, önceki dönemlerin zorluklarına atıf yaptı ve modern tesislerin önemini vurguladı.

Erdoğan’ın verdiği rakamlara göre şu ana kadar 27 şehir hastanesi tamamlandı ve yaklaşık 40 bin yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. Yapımı süren 13 şehir hastanesi ile proje aşamasındaki 8 şehir hastanesi tamamlandığında, Türkiye toplamda 26 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 21 yeni şehir hastanesine daha kavuşmuş olacak.

Erdoğan, şehir hastanelerinin sağlık turizmi ve ülkenin uluslararası düzeyde sağlık hizmetleri sunma konumuna katkısından da söz etti; artık eskiden yurt dışına giden hastaların büyük kısmının şifayı Türkiye’de aradığına dikkat çekti.

Demokrasi vurgusu ve törenin detayları:

Açılış töreninde Erdoğan darbeler tarihine ilişkin değerlendirmelerini de paylaştı. 12 Eylül darbesinin toplumda açtığı yaralara değinen Erdoğan, 3 Kasım 2002’den itibaren millet iradesinin korunmasına yönelik yönelimlerin belirleyici olduğunu belirtti. 28 Şubat, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz gibi dönüm noktalarını anarak ‘‘millet iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır’’ ifadelerini kullandı.

Törene Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Samsun Valisi Orhan Tavlı, milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri ile kamu temsilcileri katıldı. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek hastanenin açılışı gerçekleştirildi.

Erdoğan tören sırasında emeği geçen kurumları, yüklenici firmaları, mühendis ve işçileri tebrik ederek hastanenin Samsun ve bölge halkına hayırlı olmasını diledi. Açılışın ardından hastanenin bölgedeki sağlık hizmetleri açısından uzun vadeli etkileri ve diğer planlanan yatırımların takibi gündemde kalmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye 26 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 21 yeni şehir hastanesine daha kavuşacak"