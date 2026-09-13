Darbeler defteri kapandı; Samsun’da yeni sağlık üssü açıldı

Samsun şehir hastanesi törenle hizmete açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’den Samsun’a geçerek Canik ilçesindeki Samsun Şehir Hastanesi’nin resmi açılış törenine katıldı. Konuşmasında hem şehrin yatırımlarla güçlendirildiğini vurgulayan Erdoğan, hem de demokrasi üzerine güçlü bir mesaj vererek "darbeler defteri" ifadesini kullandı. Törende hastanenin teknik ve kapasite özellikleri ile ülke genelindeki şehir hastaneleri vizyonu öne çıktı.

Samsun Şehir Hastanesi'nin özellikleri:

Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi’nin 234 bin metrekare alan üzerine inşa edildiğini ve deprem dayanıklılığına dikkat çekerek 127 adet deprem izolatörü kullanıldığını söyledi. Açıklanan verilere göre hastanenin toplam yatak kapasitesi 1.458, yoğun bakım yatağı sayısı 230, ameliyathane sayısı 40 ve poliklinik sayısı 320. Tesis, ağız diş sağlığı ünitesi, nükleer tıp, iyot tedavi, kalp ve kemoterapi merkezlerini barındırıyor. Cumhurbaşkanının konuşmasında ayrıca yatırım bedelinin 17 milyar TL olduğu belirtildi.

Hastanenin modern altyapı ve donanımıyla bölgenin sağlık üssü olması hedefleniyor. Tören sonrası kurdele kesilerek ünitenin hizmete girdiği ilan edildi.

Sağlık yatırımları ve şehir hastaneleri vizyonu:

Erdoğan konuşmasında sağlık alanında yapılan dönüşümü özetledi: 2002’den bu yana hastane, sağlık ocağı, tıbbi cihaz ve personel sayılarında artış sağlandığını, vatandaşların insanca muamele görmesini temin ettiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı, bugün itibarıyla 27 şehir hastanesinin tamamlandığını ve bu tesislerin toplamda yaklaşık 40 bin yatak kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Ayrıca Rize’den Diyarbakır’a uzanan projeler kapsamında 13 şehir hastanesinin yapımının devam ettiğini, proje çalışmaları süren 8 şehir hastanesinin olduğunu ve bunların tamamlanmasıyla Türkiye'ye 26 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 21 yeni şehir hastanesinin daha kazandırılacağını ifade etti. Erdoğan, koruyucu sağlık hizmetleriyle birlikte ülke genelinde 36 bin yatak kapasitesine sahip 140 hastane ve bin 250’yi aşkın aile sağlığı ile sağlıklı hayat merkezinin yapıldığını kaydetti.

Darbeler defteri kapandı:

Konuşmasında demokrasi vurgusunu öne çıkaran Erdoğan, geçmiş darbelerin halkta açtığı yaralara atıfta bulunarak 12 Eylül darbesinin etkilerine değindi. Erdoğan, 3 Kasım 2002 seçimlerini işaret ederek milletin iradesinin tesis edildiğini, 17-25 Aralık, Gezi ve 15 Temmuz sürecine kadar demokrasiyi hedef alan girişimlerin başarısız olduğunu söyledi.

"Bilinmesini isterim ki Türkiye’de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecek."

Erdoğan, 12 Eylül ve 28 Şubat dönemlerinin faillerinin yargı önüne çıkarılmasının da bu kararlılığın bir göstergesi olduğunu belirtti ve milletin emanetine sahip çıkacaklarını vurguladı.

Törene Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan, Samsun Valisi Orhan Tavlı, milletvekilleri ve çok sayıda siyasi ve idari temsilci katıldı. Açılışın ardından hastanenin Samsun ve bölge sağlık altyapısına sağlayacağı katkının ön plana çıktığı belirtildi.

Not: Tören sırasında verilen teknik bilgiler arasında hastanenin bin 20 sismik izolatörle inşa edildiğine dair ifadeler de yer aldı; yetkililerin farklı ifadeleri açıklamada birlikte yer aldı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, CANİK İLÇESİNDE BULUNAN SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ RESMİ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI.