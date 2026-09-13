Demirci liderliğinde vakıf 30. yılında yeni hedeflerle yola devam

Bursa Artvin Vakfı'nın olağan genel kurulu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda yapıldı. Tek listeyle gerçekleştirilen seçimde Doç. Dr. Adnan Demirci yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Kongrede vakfın geride bıraktığı 30 yıllık süreç değerlendirildi ve önümüzdeki dönem için somut hedefler paylaşıldı.

katılımcılar ve kongre gündemi:

Kongreye AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda vakfın kuruluşundan bu yana geçen 30 yıllık faaliyetler ile sosyal ve kültürel çalışmalar ele alındı; yeni dönemde izlenecek yol haritası konuşuldu.

yeni dönemin öncelikleri:

Başkan Doç. Dr. Adnan Demirci, vakfın 1996'da kurulduğunu hatırlatarak bu yılın 30. kuruluş yıl dönümü olduğunu ve yönetim olarak üçüncü dönem tek listeyle aday olduklarını belirtti. Demirci, bu dönemin en büyük hedefinin Bursa'da, özellikle Nilüfer'de bir genel merkez binası kazandırmak olduğunu ve bunun için proje çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Artvin kökenli olduğunu ve kendini hem Artvinli hem Bursalı hissettiğini söyleyerek, Artvin kültürünün yeni kuşaklara aktarılmasının ve Bursa'daki hemşehrilerle ortak yaşamın sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Özdemir, bu kültürel aktarımın toplum bağlarını güçlendireceğine inandığını ifade etti.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçenin tarımsal üretim gücüne işaret ederek özellikle armut üretiminin değerinin artırılması gerektiğini söyledi. Işık, şu anda ürünlerin soğuk hava depolarında 6 aya kadar muhafaza edildiğini, Avrupa örneklerine benzer şekilde kurutulmuş, dondurulmuş ve işlenmiş ürünlerin üretimine ağırlık verileceğini ve Avrupa Birliği'nden geçen 2 projenin uygulamalarına başlandığını aktardı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise vakfın etkinliklerini yakından takip ettiğini, birlik ve beraberliğin korunmasının önemini vurgulayıp yeni yönetime başarı diledi. Kılıç, vakfın Bursa'da kültürel değerleri yaşatma çabalarını takdir etti.

Sonuç olarak tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Doç. Dr. Adnan Demirci yeniden Bursa Artvin Vakfı Başkanı seçilerek göreve devam etme yetkisini aldı. Yeni dönem için öncelikli hedef olarak ilan edilen Nilüfer'de genel merkez binası projesi, vakfın gündemindeki en somut adım olarak öne çıkıyor.

BURSA ARTVİN VAKFI’NDA OLAĞAN GENEL KURUL HEYECANI YAŞANDI. TEK LİSTEYLE GİDİLEN SEÇİMDE DOÇ. DR. ADNAN DEMİRCİ, YENİDEN BAŞKAN SEÇİLEREK GÜVEN TAZELEDİ.