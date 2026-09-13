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gemide su altı zulasında 350 kilogram kokain ele geçirildi

Mersin'de Brezilya'dan gelen CSPC PİSCES adlı gemide su altındaki motor soğutma suyu (Kinistin) bölümünde 350 kg kokain bulundu, 9 kişi yakalandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

gemide su altı zulasında 350 kilogram kokain ele geçirildi

Mersin limanında su altı aramasıyla büyük uyuşturucu operasyonu:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonucu, deniz taşımacılığı yöntemiyle Brezilya'dan gelen CSPC PİSCES isimli kuru yük gemisine yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yürütülen soruşturmada, gemide su altına gizlenmiş bir zula tespit edildi.

Su altı ekiplerinin müdahalesi ve bulunan materyaller:

Şüphelilerin, geminin gövde alt kısmından dalgıç marifetiyle uyuşturucu çıkarma planı yaptığının belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri operasyona dahil oldu. Dalgıç ekipler, geminin dış alt gövdesindeki motorun soğutma suyu (Kinistin) bölümündeki zulaya ulaştı ve 12 ayrı pakette toplam 350 kilogram olduğu bildirilen kokain ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyar lira olduğu kaydedildi. Operasyonda dalış ekipmanları ve sualtı deniz scooteri gibi malzemeler de ele geçirildi.

Gözaltılar ve soruşturmanın seyri:

Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Ö.D.A., M.D., M.S., A.E., Y.T., B.B., E.B., E.Y. ve O.K. bulunuyor. Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı ve emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, ekiplerin konuya ilişkin teknik ve delil çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.

Gemide özel zula çıktı: Su altında 1,5 milyarlık kokain operasyonu 9 şüpheli yakalandı

Gemide özel zula çıktı: Su altında 1,5 milyarlık kokain operasyonu 9 şüpheli yakalandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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