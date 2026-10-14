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Düğünde havaya ateş gösterisine eş zamanlı baskın: 14 kişi yakalandı

İzmir Foça'da düğünde havaya ateş eden ve görüntüleri paylaşan 14 kişi, emniyetin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı; silah ve mühimmat ele geçirildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Düğünde havaya ateş gösterisine eş zamanlı baskın: 14 kişi yakalandı

Olayın seyri

İzmir Foça ilçesi Bağarası Mahallesi'nde 10 Ekim'de gerçekleştirilen bir düğün organizasyonunda, bazı katılımcıların çevre güvenliğini hiçe sayarak havaya defalarca ateş açtığı ve o anları sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü. Paylaşılan görüntüler üzerine Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir tespit çalışması başlattı.

Takip ve operasyon süreci:

Sanal devriye ve teknik takiple kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik düğmeye basıldı. Yapılan planlı ve eş zamanlı operasyonlarda, Foça ile Aliağa ilçelerinde belirlenen ikametlere ekiplerce girildi.

Gözaltılar ve yapılan aramalar:

Aramalarda, havaya ateş açtığı tespit edilen 9 şahıs ile ikametlerde bulunan 5 şahıs olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin konut ve eklentilerinde yapılan detaylı aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 4 yivsiz av tüfeği, 159 tabanca fişeği, 10 tüfek kartuşu ve 1 pala ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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