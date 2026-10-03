Düğünde mangal tutkusuna keçiyle yanıt verdiler

Düğünde sürpriz hediye:

Adana'nın Kozan ilçesinde Cennet Kayadelen ile Kemal Karaköse'nin düğününde sıra dışı bir hediye gündeme damgasını vurdu. Takı merasimi sırasında salona süslenmiş bir keçi getirildi ve hediyeyi takdim edenin kim olduğu kısa sürede anlaşıldı. Cennet Kayadelen ve Kemal Karaköse ile davetliler, salona getirilen keçiyi görünce şaşkınlık yaşadı.

Hediyenin arkasındaki neden:

Keçiyi getiren isim İlyas Beydilli oldu. İlyas, damadın mangal partilerine ve ete olan düşkünlüğünü bildiğini belirterek bu tercihi yaptığı söyledi. Adanalıların mangal ve eti sevdiğini vurgulayan İlyas, Kemal kardeşinin her hafta sonu mangal yaptığı için "en iyisi keçiyi alayım, beni çağırsın" düşüncesiyle hareket ettiğini aktardı. İlyas, hediyeyi mizahi bir jest olarak sunduğunu ve hediyeyle birlikte "yedikçe beni hatırlasın" mesajını iletmek istediğini ifade etti.

Çiftin tepkisi ve hediyenin sonrası:

Düğün sonrası keçiyi evlerine götüren çift, hayvanı beslemeye başladı. Damadın duygularını aktaran Kemal Karaköse, 25 yıllık dostluklarına vurgu yaparak böyle bir hediye beklemediklerini söyledi ve "25 yıllık dostluğumuz var" ifadesini kullandı. Kemal, esprili bir dille arkadaşlarını mangala davet edeceğini belirtti ve "Eti çok seviyorum ama eşimi daha çok seviyorum" diyerek hediyeyi mizahla karşıladı.

Gelin Cennet Kayadelen Karaköse ise bu olayın düğüne farklı bir hatıra kattığını, keçinin süslenmiş görünümü nedeniyle davetlilerin hemen telefonlarına sarıldığını ve aniden ilgi odağı haline geldiklerini anlattı. Çift ve davetliler için sıra dışı bir anı olarak kalan bu hediye, düğün sonrası yaşamlarında da yerini aldı ve çift keçiyi beslemeye devam ediyor.

Damadın arkadaşı düğünde keçi hediye etti