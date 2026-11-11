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Kuşadası'nda genç yeteneklerin eserleri İbramaki'de sergilendi

Kuşadası BİLSEM öğrencilerinin yağlı boya, kara kalem, sulu boya ve üç boyutlu çalışmaları İbramaki Sanat Galerisi'nde sergilendi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 17:39

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kuşadası'nda genç yeteneklerin eserleri İbramaki'de sergilendi

İbramaki'de genç yeteneklerin çalışmaları sanatseverlerle buluştu

Kuşadası BİLSEM öğrencilerinin bir yılı bulan hazırlıkları, İbramaki Sanat Galerisinde açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Açılışa Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Taşdelen Dağlı, BİLSEM Müdürü Bircan Bektaş, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Davetliler, açılışın ardından sergiyi gezip eserleri yakından inceledi.

çalışmalarda teknik ve malzeme:

Sergide öğrencilerin yağlı boya, kara kalem ve sulu boya teknikleriyle oluşturdukları resimlerin yanı sıra üç boyutlu tasarımlar da yer aldı. Özellikle geri dönüşüm malzemelerinden yapılan objeler dikkat çekti; bu çalışmalar çevre duyarlılığını sanatsal bir yaklaşımla yansıtıyor. Öğrenciler, farklı malzemeleri hayal güçleriyle birleştirerek özgün kompozisyonlar ortaya koydu ve üretkenliklerini sergi aracılığıyla gösterme imkânı buldu.

eğitim süreci ve destek vurgusu:

Serginin proje yöneticiliğini üstlenen BİLSEM öğretmenleri Zeynep Keklik ve Nuray Demiroğlu ile merkezde yürütülen çalışmalar, öğrencilerin yeteneklerini sistematik biçimde geliştirmeye odaklandı. BİLSEM Müdürü Bircan Bektaş açılışta yaptığı konuşmada, özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitiminin yanında merkezde ilgi ve yeteneklerine göre destek aldıklarını belirtti. Görsel sanatlar, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarındaki eğitimlerle öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Bektaş, bir eğitim yılı boyunca emek verilerek hazırlanan eserleri sanatseverlerle buluşturmaktan duyduğu gururu dile getirerek, öğrencilerin gelişimine katkı sağlayan öğretmenlere, ailelere ve sergiye ev sahipliği yapan Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti. Ziyaretçiler sergi boyunca eserler hakkında bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti ve kuşaklar arası bir buluşma niteliği taşıyan bu etkinlikte gençlerin yaratıcı üretimleri takdir topladı.

KUŞADASI BİLSEM ÖĞRENCİLERİNİN BİR YIL BOYUNCA HAZIRLADIĞI RESİM VE ÜÇ BOYUTLU TASARIMLAR...

KUŞADASI BİLSEM ÖĞRENCİLERİNİN BİR YIL BOYUNCA HAZIRLADIĞI RESİM VE ÜÇ BOYUTLU TASARIMLAR, İBRAMAKİ SANAT GALERİSİ’NDE AÇILAN SERGİDE ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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