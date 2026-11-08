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Dünya bronzuyla dönen Yusuf Kerem Yerhan Kahramanmaraş'ta sevgiyle karşılandı

Portekiz’de 100 metre kelebekte bronz madalya kazanan Kahramanmaraşlı millî yüzücü Yusuf Kerem Yerhan, ailesi ve sevenleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Dünya bronzuyla dönen Yusuf Kerem Yerhan Kahramanmaraş'ta sevgiyle karşılandı

Kahramanmaraş'ta coşkulu karşılama

Portekiz'in Albufeira kentinde düzenlenen 12. Dünya Down Sendromlular Yüzme Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyla ülkeyi gururlandıran Yusuf Kerem Yerhan memleketi Kahramanmaraş'ta coşkuyla karşılandı. 19 yaşındaki millî sporcu, turnuvadan dönerken ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından çiçeklerle ve pankartlarla karşılandı.

Yarış ve elde edilen derece:

Yerhan, şampiyonada 5 Kasım'da gerçekleştirilen 100 metre kelebek yarışında 1.23.65 derecesiyle T21 Seniors kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Aynı zamanda açık yaş finalinde de yarışan sporcu, bronz madalya elde ederek Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etti.

Karşılama töreni ve aile desteği:

Antrenörü Eyüp Yaman yönetiminde hazırlandığı şampiyonadan madalyayla dönen Yerhan için düzenlenen karşılama töreninde yakınları 'Dünya üçüncüsü şampiyon Kerem, hoş geldin' pankartıyla yer aldı. Ailesi ve sevenleriyle sevincini paylaşan sporcunun annesi Zeynep Nur Mahçiçek ve babası Dr. Harun Yerhan de bu gururu birlikte yaşadı.

Memleketine dönüşü sırasında karşılamaya katılanların desteği ve alkışları, genç sporcunun uluslararası başarısının hem Kahramanmaraş hem de Türkiye için taşıdığı önemi bir kez daha gösterdi.

PORTEKİZ’DEKİ DÜNYA DOWN SENDROMLULAR YÜZME ŞAMPİYONASI’NDA 100 METRE KELEBEKTE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ...

PORTEKİZ’DEKİ DÜNYA DOWN SENDROMLULAR YÜZME ŞAMPİYONASI’NDA 100 METRE KELEBEKTE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLAN KAHRAMANMARAŞLI MİLLÎ SPORCU YUSUF KEREM YERHAN, MEMLEKETİNDE COŞKUYLA KARŞILANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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