Kütahya'da Atatürk'ü anma için renkli oryantiring yarışı

Kütahya'da oryantiring yarışması gerçekleştirildi:

Kütahya'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen oryantiring yarışması, Kafeler Sokak'ta renkli görüntülere ve çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Organizasyona yaklaşık 60 sporcu katıldı ve parkurlar boyunca heyecan yüksek oldu.

organizasyon ve katılımcılar:

Yarışma, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde ve İl Temsilciliği iş birliğiyle hayata geçirildi. Sporcular, farklı yaş ve seviye gruplarında kıyasıya mücadele ederek nokta bulma ve yön tayinindeki yeteneklerini sergiledi. Etkinlik, hem amatör hem de deneyimli sporcular için rekabetçi bir ortam sundu.

ödül töreni ve değerlendirme:

Yarışma sonunda 9 farklı kategoride dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri takdim edildi. Kütahya Oryantiring İl Temsilcisi Nadire Erdinç, organizasyonla ilgili olarak, "Kafeler Sokağı’nda 10 Kasım Atatürk’ü Anma Oryantiring Yarışması’nı gerçekleştirdik. Yaklaşık 60 sporcumuzun katılımıyla 9 farklı kategoride yapılan mücadeleler sonucunda dereceye giren sporcularımıza ödülleri verilerek yarışmamız sona erdi" dedi.

DERECEYE GİREN SPORCULARA ÖDÜLLERİ VE MADALYALARI TAKDİM EDİLDİ