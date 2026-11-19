tören ve organizasyon:

Nevşehir'de bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Kapadokya Değer Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Etkinlik, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti öncülüğünde; Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu işbirliğiyle, Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi, Kapadokya Alan Başkanlığı ve kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının proje ortaklığıyla organize edildi.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, ödül alanları tebrik ederek, "Kapadokya, kadim kültürü ile ülkemizin dünyaya açılan penceresidir. Bu tür organizasyonlar bölgemizin tanıtımına katkı sunanların önünü açacak ve teşvik edecektir" dedi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici ise organizasyonun; Kapadokya'yı koruyan, geliştiren ve dünyaya tanıtan emeklerin takdiri amacıyla düzenlendiğini vurguladı.

ödüller ve öne çıkan isimler:

Akademisyenlerden oluşan bağımsız jüri, 116 başvuru arasından yaptığı değerlendirme sonucu ödülleri belirledi. Medyanın Kapadokya'nın tanıtımına katkısını ödüllendirmek üzere verilen Kapadokya Tanıtımına Medya Katkı Ödülü İhlas Haber Ajansı'na (İHA) verildi; ödülü İHA adına Asım Çapacı aldı. Aynı isim, Kapadokya'nın haber ve görselleriyle ulusal ve uluslararası tanıtımına katkıları nedeniyle Kapadokya’nın Tanıtımına Uluslararası Katkı Sunan Gazeteci Ödülü'ne layık görüldü ve ödülünü Nevşehir İl Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Çelik'ten aldı.

Anadolu Ajansı da törende birden fazla ödülle yer aldı: Kapadokya Görsel ve Yazılı Hafızasına Katkı Ödülü AA adına Kayseri Bölge Müdürü Önder Felek'e verilirken, AA muhabiri Behçet Alkan "Basın Başarı Ödülü" ile ödüllendirildi. Programda ayrıca Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir ve Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Vedat Gündoğan selamlama konuşmaları yaptı.

diğer kategoriler ve sahipleri:

Gecede verilen diğer ödüller ve kazananlar şu şekilde açıklandı: Kapadokya Kültürel Miras Özel Ödülü Kültür ve Turizm Bakanlığı'na; Kapadokya Yaşam Boyu Katkı Ödülü Dr. Doğan Birgül'e; Sinema-Dizi-Belgesel Yapım Ödülü "Sevdan Bir Ateş" dizisine; Kültürel Miras Araştırma Akademi Ödülü Prof. Dr. Gençay Akgül'e verildi.

Ayrıca Kapadokya’ya Değer Katan Kurum Ödülü Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna; Kapadokya Tanıtımına Değer Katan Sanatçı Ödülü Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Mehmet Yuğuran'a; Kapadokya Elçisi Özel Ödülü Mümün Uluç'a; Yenilikçi Proje Ödülü Yakup Karahan'a takdim edildi. Fotoğraf ve haber dallarında Galip Hasan Temur (Kapadokya Konulu Haber Fotoğrafı Ödülü) ile Mehtap Aydoğan (Kapadokya Konulu Haber Ödülü) ödüllendirildi; Basın Kuruluşu Ödülü ise Hacıbektaş Haber'e verildi.

Gecede, Anadolu'nun kültürel ve doğal mirasının korunmasına ve tanıtılmasına katkı sunan kişi ve kurumların ödüllendirilmesinin yanı sıra organizasyona destek veren kamu kurumları, üniversiteler, iş insanları ve sponsorlar da teşekkür plaketiyle onurlandırıldı. Tören, ödül alan isimler ve protokol üyelerinin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Bayram Ekici'nin vurguladığı gibi, "Kimisi kalemi, kimisi sanatı, kimisi bilimsel çalışmasıyla turizm ve toplumsal gelişime sunduğu katkılarla iz bırakmıştır. Bu ödüller emeğe saygının, başarıya, vefanın ve değer üretmenin ifadesidir."

İHA ADINA ÖDÜLÜ ASIM ÇAPACI’YA TÜRKİYE GAZETECİLER FEDERASYONU BAŞKANI YILMAZ KARACA TAKTİM ETTİ.