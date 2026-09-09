Dur ihtarına uymayan motosikletlilere 326 bin 758 TL para cezası

Olayın gelişimi:

Olay, 29 Ağustos 2026 tarihinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin asayiş denetimleri sırasında durumundan şüphelenilen bir motosiklet ekiplerce durdurulmak istendi. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi, trafiği tehlikeye düşürerek ters yönde kaçmaya başladı.

Polis takibinin ardından ters yönde ilerleyen motosiklet sürücüsü ile yol arkadaşı yakalandı. Motosiklette bulunan şahısların kimlik tespitinde F.İ. (20) ve S.M.Y. (16) oldukları belirlendi ve her iki isim de ekiplerce gözaltına alındı.

Gözaltılar ve müdahaleye katılan yakınlar:

Şüphelilere müdahale edilirken olay yerine gelip polis ekiplerine zorluk çıkaran iki kişi daha müdahale ekipleri tarafından yakalandı. Müdahaleye karışanların kimlikleri V.A. (27) ile B.A. (39) olarak tespit edildi ve bu kişiler de gözaltına alındı. Olay anında yaşanan kovalamaca ve müdahale sırasında ekiplerin güvenliği ön planda tutuldu.

Uygulanan cezalar ve yasal süreç:

Kovalamaca sonucunda yakalanan şahıslara, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca; ters yön ihlali, dur ihtarına uymama ve trafiği tehlikeye düşürme suçlarından toplam 326 bin 758 TL idari para cezası uygulandı. Polisle zorluk çıkaran ve müdahaleye direnç gösteren diğer şüpheliler ise "Görevli Memura Mukavemet" suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili adli ve idari incelemeler devam ediyor. Emniyet yetkilileri, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ve trafikte kurallara uymayanlara karşı gerekli tüm yasal işlemlerin uygulanacağını bildirdi.

Polisten kaçtı, ters yöne girdi: 326 bin TL ceza kesildi